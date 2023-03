Aída Merlano llegó a Colombia con bolso costoso, dio rueda de prensa como detenida: así se justificó

La excongresista Aida Merlano llegó este viernes 10 de marzo a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumplirá las dos condenas que tiene pendientes por delitos electorales. La mujer arribó a la capital colombiana, deportada desde Venezuela luego de fugarse de las autoridades colombianas en el año 2019.

Su llegada al país fue sorpresiva, ya que la excongresista asegura tener información importante, razón por la que se fugó. Ella manifiesta que lo hizo porque su vida estaba en peligro y volvió a Colombia al contar con las pruebas necesarias para poder defenderse.

Luego de su deportación, y en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede de la Dijín de la Policía, la exrepresentante a la Cámara manifestó que quiso regresar al país a “hacerles frente a todos los procesos que cursan en mi contra, a dar la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente”.

Varias personas de la política, en especial de la oposición, se mostraron inconformes por la manera en la que fue recibida por el Gobierno Aida Merlano, incluso algunos aseguraron que esa no era la forma de recibir a una criminal.

La excongresista Aida Merlano, llegó a Colombia. - Foto: Migración Colombia

En medio de todo el revuelo mediático que surgió tras su llegada al país, hubo otros detalles bastante notorios en medio de la deportación que se llevó a cabo mediante un dispositivo mediático y de seguridad, incluso, hubo una rueda de prensa, algo poco común en estos casos de deportaciones.

A su vez, la mujer arribó a la nación maquillada, bien peinada y con dos elementos de lujo que llamaron la atención de los expertos en moda.

El blog sobre moda y tendencias creado por Melissa Zuleta y Jeniffer Varela hizo todo un análisis exhaustivo sobre el bolso y los zapatos Louis Vuitton que portaba Merlano y compartieron sus apreciaciones por medio de su la cuenta de Twitter del medio Moda 2.0.

Las profesionales empezaron su relató asegurando que pocas veces una persona que está siendo deportada porta elementos de tan elevados costos. Por ejemplo el bolso que traía Merlano cuesta aproximadamente 7 millones de pesos colombianos al cambio del año en el que salió (2016), lo que indica que para la fecha podría estar rondando en un valor de 9 millones de pesos.

“Algo que nos llamó mucho la atención es el nombre del bolso: LockMe II, de la marca Louis Vuitton. En su salida al mercado (2016), tuvo un precio de $ 3.750 dólares, casi 7 millones de pesos al cambio de entonces. ¿Coincidencia del nombre? Es posible, ya que Merlano parece ser seguidora de la marca. Este estilo en particular fue solo por una colección, pero si les quedó la duda pueden buscarlo en sitios de reventa con un precio alrededor de USD $ 2.000, unos nueve millones al cambio actual”.

Por otra parte, los tenis que traía puestos Merlano podrían estar costando alrededor de los 6 millones de pesos colombianos. “Lo que sí se puede conseguir todavía son los tenis, también de Louis Vuitton. ¿La referencia? Un nombre también bien particular, Run Away, con precio de $ 1.160 dólares”.

¿Cuándo fue la última vez que vieron a una persona siendo extraditada con bolso de diseñador? Les tenemos un par de datos curiosos que nos dieron las fotos de Aida Merlano llegando a Colombia. pic.twitter.com/C1U2aDVNJ0 — Moda 2.0 (@Moda2_0) March 10, 2023

Cabe mencionar que los valores no fue lo único que llamó la atención de los personajes expertos en moda, ya que el nombre del bolso es LockMe II que significa en español “enciérrame” y los tenis que son de referencia Run Away, traducen “huir”. Cabe mencionar que los mensajes ocultos en los accesorios de la excongresista no se saben si fueron uan coincidencia o si fue algo planeado por Merlano.