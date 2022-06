El cantante Mauro Castillo recibió dolorosa noticia

El reconocido músico y actor, Mauro Castillo, conocido en la farándula internacional por ser el intérprete, junto a Carolina Gaitán, de la canción No se habla de Bruno, anunció esta mañana una lamentable noticia para su familia.

En sus redes sociales el músico notificó la muerte de su madre, María Teresa. “Gracias por todo mamá. El cielo te espera. Te amamos”, escribió el artista al dar a conocer la noticia.

Su esposa, Tatiana Rojas, también dedicó unas palabras a la madre del artista. En ellas recordó peculiaridades a ‘doña Tere’ y le manifestó su agradecimiento y cariño.

“Se enojaba porque le decía doña… ‘te regalo el doña’ me decía siempre. Agradezco siempre sus pláticas en la cocina, las enseñanzas y los consejos, mejor suegra no pude haber tenido, hoy me tomo un aguardiente en su nombre. Descansa en paz”, expresó.

A pesar de que el motivo del fallecimiento se desconoce, Castillo recibió un sinfín de palabras alentadoras de amigos y personajes de la farándula, quienes le hicieron llegar sus condolencias y su más sincero apoyo.

Entre quienes enviaron palabras de aliento se destacan la cantante Goyo, el periodista Daniel Samper Ospina y Santiago Cruz, entre otros.

El noble gesto de Castillo con una niña:

No se habla de Bruno ha sido un éxito mundial. La canción que sale de la película galardonada en los Óscar, Encanto, ha fascinado a varias personas, tanto así que ocupó el primer puesto en los Hot 100 de Billboard.

El cantante y actor Mauro Castillo, quien interpretó la voz de Félix en la película, se ha caracterizado por su carisma con la gente y pasión por la música. De hecho, conmovió a más de uno luego de aparecer cantando con una pequeña fanática de la película, la icónica canción.

El video se conoció luego de que, en Twitter, un hombre llamado Eric Jensen compartiera la grabación de su hija cantando con Castillo.

“Me encontré con @maurocastillo justo después de su actuación en los Óscar y él cantó con gracia la canción favorita de mi hija. #WeDontTalkAboutBruno #Encanto”, se lee en la publicación que acompaña el video.

La interpretación de Castillo fue tan especial que hasta creó una coreografía para entretener a la pequeña. Además, interpretó las diferentes voces que salen en la famosa canción.

La menor quedó completamente satisfecha y no podía parar de sonreír luego de que Castillo le diera tremenda actuación. La publicación del hombre ya cuenta con más de 30.000 Me gusta.

Encanto se llevó el Óscar a mejor película animada

Como se había pronosticado, Encanto, película de Disney, inspirada en Colombia, se llevó el premio a mejor película animada.

El filme, que se estrenó en salas de cine colombianas el pasado 24 de noviembre de 2021, estuvo seleccionado para competir en la categoría de animación en la entrega 94 de los Premios Óscar.

La Academia la definió en su momento como “una película en la que el movimiento y las actuaciones de los personajes son creados utilizando una técnica de cuadro por cuadro, y generalmente cae en uno de los dos campos generales de animación: narrativa o abstracta”.

Cabe destacar que este año la categoría estuvo muy reñida, con Disney representada por Encanto, Raya y el último dragón y Luca (esta última de Pixar), el documental animado danés Flee y Los Mitchel contra las máquinas, de Sony Animation.

Sin embargo, después de arrasar en los Globos de Oro y romper récords con su banda sonora, el éxito de Encanto ya estaba más que anunciado, especialmente en unos premios que suelen favorecer a la casa Disney y justo con una actuación de la canción también nominada Dos oruguitas antes de la entrega del premio.