El conmovedor mensaje de Jorge Alfredo Vargas tras muerte de su mamá: “Tendremos que aprender a vivir sin ti”

La atención de numerosos seguidores se centró en una información que causó conmoción, luego de conocerse que Jorge Alfredo Vargas atraviesa un momento de profundo dolor por el fallecimiento de su madre, Lucía Angulo, figura fundamental en su vida personal. La noticia generó múltiples reacciones de solidaridad hacia el periodista.

El anuncio fue realizado por María Lucía Fernández durante la emisión principal de Noticias Caracol del pasado 10 de febrero. En pantalla, la presentadora se tomó unos minutos para expresar un mensaje de apoyo y acompañamiento a su compañero, reflejando el sentir del equipo periodístico ante la difícil situación que enfrentaba.

Sin embargo, este 12 de febrero, Jorge Alfredo Vargas llamó la atención de los curiosos con un inesperado post que realizó en medio del duelo que cargaba. El famoso aprovechó su cuenta de Instagram para despedir a Lucía Angulo, apuntando el doloroso vacío que le dejaba.

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hermana dedicó desgarrador mensaje: “Una llamada al cielo”

La publicación, que cuenta con más de 15.000 likes, iba acompañada de una sentida fotografía, donde se les veía posando juntos. Los dos eran muy unidos, por lo que esta pérdida golpea fuerte al comunicador.

“Madre mía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te diga: ‘¿Qué haces?’ Y me respondas: ‘¡Pensarte!’. Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme en mi próximo cumpleaños la torta de macarrones. Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta“, escribió en el pie de foto.

El presentador también señaló el impacto que existiría con esta ausencia, teniendo en cuenta que nadie le enseñó cómo lidiar con ese dolor que se sentía de perder a alguien. En su texto recordó que su padre se habría reencontrado con ella, luego de todo el camino que recorrieron juntos.

“Ya no te tendremos más aquí en tu familia y entre tus amigos, para seguir pasándola ‘de ataque’ cómo decías tu. Te fuiste madre y ahora tendremos que aprender a vivir sin ti y no se cómo se hace… Me enseñaste tantas cosas, pero ese pedacito no… Hace unos días en la clínica, me dijiste que estabas triste porque me veías triste… Te dije que no lo estaba, pero ahora sí y mucho… Tengo el corazón arrugado y una sensación extraña de que mañana si nos vamos a ver, y no! Te fuiste, descansaste… Estás en el cielo y ya te encontraste con mi papá que te estaba esperando desde hace años, así como te esperaba a la salida de clase en el colegio, cuando era tu profesor y te dejaba cuadernos de poemas llenos de amor…“, agregó.

Jorge Alfredo Vargas fue claro en que sus hijos y hermanas estaban muy afectados, precisamente por el amor que sentían por ella. Sus palabras profundizaron en esa sensación que cargaría para siempre, reafirmando el amor más puro que le daba.

“Madre nos vas a hacer mucha falta… Te adoré con todo el corazón y te consentí hasta lo que más pude… madre, Lucía, Pita… GRACIAS, la bendición… Te amo con el alma… Te extraño desde ya", concluyó.