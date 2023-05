El día en que el padre de Shakira le cantó a su hija, tal como ella lo hace ahora con Sasha y Milan; reviva el emotivo momento

Tan solo una semana después de que fuera galardonada como la Mujer del Año por la revista Billboard, Shakira adelantó a sus seguidores el regalo del Día de las Madres de la manera en que mejor sabe hacerlo: con buena música.

Y lo logró con una de las canciones más emotivas de su carrera musical: Acróstico, un sencillo con el que pareció dejar atrás el dolor que le produjo la separación con Gerard Piqué para hacer brillar el amor hacia sus hijos, Sasha y Milan, de 8 y 10 años, con quienes empezó una nueva vida en Miami, a comienzos de abril.

El video de la canción —cuya ilustración corrió por cuenta de una empresa de Costa Rica— refleja a la perfección el momento personal por el que atraviesa la artista colombiana: una pajarita es la protagonista. Ella arma un nido, en el que cuida a sus dos huevos hasta que nacen. Luego, busca el alimento para ellos y les enseña a volar.

Son 2:50 minutos de emoción pura en los que voz de Shakira, acompañada solo de un piano, emociona hasta las lágrimas: “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos / A veces corremos, pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar / Háblame que te voy a escuchar… / Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti / Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / La sonrisa tuya es mi debilidad”, se escucha en un fragmento de la canción, que ya suma cerca de siete millones de reproducciones solo en Youtube.

La canción ha sido celebrada por la crítica especializada. “Shakira usa su emblemática voz sensual para manifestar una emoción cruda y vulnerable en esta sencilla balada de piano, en la que expresa el amor profundo y puro de una madre por sus hijos”, asegura Billboard, considerada la biblia de la industria de la música.

Y habla de cómo una madre puede convertir su dolor en fortaleza a través del amor de sus hijos, y cómo una caricia de un hijo puede elevar el alma, agrega.

“Es mi niña bonita”

La aparición de Acróstico hizo devolver a los seguidores de la colombiana en el tiempo y recordar el día en que William Mebarak Chadid, padre de la artista, le cantó a Shakira, tal como ella lo hace ahora para sus pequeños hijos.

Todo sucedió en 2011, por los días en que Shakira aún no había iniciado su relación con Piqué. Ese año, la estrella barranquillera fue condecorada como Personaje del Año por la Academia Latina de la Grabación, en Las Vegas, Estados Unidos. De manera sorpresiva para la artista, William Mebarak, periodista y escritor, fue invitado a subir al escenario, en donde una orquesta aguardaba para hacer sonar una de las canciones que marcaron la infancia de Shakira: “Es mi niña bonita”.

Se trataba del mismo tema que su padre le cantaba en su niñez, cuando soñaba con que la niña que había concebido junto a Nidia del Carmen Ripoll se convirtiera en una gran estrella de la música.

“Esta canción que quiero ofrecerle esta noche a Shakira tiene un valor especial porque se escuchó la primera vez en la voz de Tomás de San Julián, en la intimidad de nuestro hogar y se siguió escuchando toda la vida. Por eso quiero que ella la disfrute esta noche”, aseguró William Mebarak durante la ceremonia.

Y enseguida —con menos talento que su hija, pero con el mismo amor— empezó a entonar la famosa canción del compositor Lucho Barrios. “Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo / Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño / Luego les nace una niña, sufren una decepción / Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión / Es mi niña bonita, con tu carita de rosas / Es mi niña bonita, cada día más preciosa / Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel / Es mi niña bonita, cuanto la llego a querer...”.

Shakira no puedo contener la emoción y las cámaras aquella noche la mostraron tratando de contener el llanto, pues su padre ha sido uno de los más grandes impulsores de su exitosa carrera musical.

Actualmente, Mebarack, de 91 años, se encuentra estable de salud, luego de dos hospitalizaciones de urgencia, una de ellas como consecuencia de una caída que tuvo en 2022. En los próximos días los padres de la barranquillera viajarán a Estados Unidos, desde Barcelona, para reencontrarse con Shakira en Miami. Lo harán en un avión ambulancia, con médicos y personal especializado para atender cualquier eventualidad en el viaje.