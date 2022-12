“El diablo está detrás de Colombia”, la predicción de Mhoni Vidente para el país en diciembre

En esta última época del año, se hacen cada vez más populares los rituales para finalizar el 2022, ya que muchos de ellos son la oportunidad perfecta para agradecer y marcar un nuevo ciclo lleno de propósitos y sueños. Pero también se dan a conocer predicciones de algunos astrólogos y videntes sobre lo que pasará en este mes de diciembre.

Por su parte, la reconocida Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para este mes sobre algunos hechos que marcarán la época decembrina en el mundo. La vidente señaló que habrá cambios drásticos en el clima, pues se desatará una gran tormenta invernal que se presentará en gran parte del mundo. Asimismo, predijo uno de los peores inviernos.

Dentro de sus predicciones, acotó que países como México, Perú, Chile, India y Japón sentirán fuertes sismos, además de la erupción de varios volcanes. Por otra parte, Mhoni también habló de una ‘estrella de Belén’ que podrá traer grandes revelaciones para la humanidad, además de la aparición de la Virgen de Guadalupe por medio de un milagro en los días 12, 13, 26 o 27 de diciembre, que muchas personas podrán ver.

A su vez, la astróloga predijo que se puede presentar la muerte de alguien importante, como un político, artista o empresario con mucho poder. Con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, la vidente afirmó que “el diablo está detrás de estos países”, así como en China, Estados Unidos, Colombia, España, México y Argentina.

Finalmente, la vidente advirtió que este mes puede haber muchas rupturas y peleas amorosas, por lo que es necesario trabajar en las relaciones como mucha paciencia y valorar las personas que están alrededor.

Mhoni Vidente vaticinó qué selecciones ganarán en los cuartos de final, ¿acertará?

Este viernes 9 de diciembre comenzaron los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en el cual se enfrentarán las ocho mejores selecciones del mundo, en busca de un cupo en las semifinales del certamen deportivo más importante del planeta. Por eso todos comienzan a hacer sus pronósticos de cuáles serán los equipos que llegarán a disputar la siguiente fase.

La adivina Mhoni Vidente, quién presagió la eliminación de la selección mexicana en primera ronda, fue una de las que dio sus predicciones con respecto a lo que pasará entre viernes y sábado cuando se disputen los cuartos de final del Campeonato Mundial. Según ella, sus “poderes” ya le permitieron ver cómo se definirán estos partidos.

Brasil y Croacia abrieron la fase de cuartos de final. Y según, la vidente mexicana, este partido se sellará con clasificación de Brasil, que no tendrá problemas para eliminar a los croatas y avanzar a la semifinal del Mundial, donde tendría que esperar al ganador de Países Bajos y Argentina.

Justamente, sobre este partido, Mhoni Vidente advirtió que también traerá una victoria sudamericana. Según la mexicana, la selección de Argentina continuará con la ilusión viva del tercer título mundial y eliminará este viernes a la selección de Países Bajos. Misma selección a la que la Albiceleste le ganó su primera Copa del Mundo en el año 1978.

El partido más esperado de los cuartos de final es el que enfrentará a las selecciones de Francia e Inglaterra, ya que son dos equipos que cuentan con muchas estrellas mundiales que los hace favoritos a ser campeones en Qatar. Sin embargo, la vidente aseguró que la victoria será francesa y el actual campeón estará en las semifinales del torneo.

Sin embargo, Mhoni Vidente no se animó a decir el ganador del choque entre Portugal y Marruecos, ya que, según ella, no pudo ver con claridad el equipo que clasificará a semifinales para enfrentar a Francia. Por lo que ella misma afirmó que no dará un veredicto sobre este compromiso.

“Holanda (Países Bajos) y Argentina, gana Argentina. Entre Francia e Inglaterra, que va a estar buenísimo, veo que el amor es el amor y gana Francia. Brasil le viene ganando a Croacia, lo más seguro; sin embargo, no puedo dar un ganador de la serie entre Marruecos y Portugal”, afirmó la vidente.