El “doble ombligo” de Yina Calderón que preocupa a sus seguidores en redes sociales

Yina Calderón es frecuentemente viral en redes sociales gracias a su singular forma de comportarse, su forma de vestir, sus tatuajes y sus cirugías estéticas. Esto último le ha traído muchos críticos en internet, así como también personas que la defienden y la apoyan en sus decisiones.

Comenzando este año, la exprotagonista de novela se sometió a una nueva cirugía estética con la intención, según ella, de convertirse en la primera “Barbie colombiana”. En esta intervención quirúrgica se le retiraron las costillas flotantes, cambió sus prótesis mamarias, le realizaron un amarre de músculos a la altura del dorso y una cirugía del mentón, según confirmó en su momento su madre.

Como si fuera poco, la creadora de contenido aceptó que también se había mandado a reconstruir su ombligo a través de una cirugía. Calderón anunció esta operación con antelación, por lo que sus seguidores le pedían constantemente que mostrara los resultados con “su nuevo ombligo”.

La influencer decidió darles gusto a través de sus historias en su cuenta de Instagram, no sin antes aclarar que aún no estaba completamente curada, por lo que la zona podría verse un poco roja y lastimada, pero que la recuperación posoperatoria iba por buen camino.

“Estoy en recuperación, muy inflamada, pero les voy a mostrar que sí me hicieron un ombligo nuevo”, dijo la nacida en el departamento del Huila.

Sin embargo, imágenes compartidas por la creadora de contenido generaron gran impacto e impresión en muchos de sus seguidores en Instagram, por lo que comenzaron a comentar que era desagradable verle el ombligo. Incluso algunos afirmaron que veían un “doble ombligo” en su cuerpo.

Como sucede en este tipo situaciones, los seguidores de la influencer se dividen entre los que la apoyan y los que la critican. Sin embargo, una constante en los comentarios es el llamado de los internautas para que Calderón desista de tantas operaciones estéticas para que arriesgue su vida innecesariamente.

La rara sustancia por la que fue retenida en un aeropuerto

Yina Calderón narró en su cuenta de Instagram un momento complicado que pasó en su viaje a Cuba junto a su hermana y otra acompañante.

“Pasa que llegué a Cuba contenta, amañada, nuevo horizonte, nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen... venga para acá, pase por rayos X”, narró la empresaria.

“Pasé por rayos X y, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo les expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarles la cicatriz”, continuó contando Calderón lo sucedido en el aeropuerto de Cuba.

Luego de revisarla por rayos X, también le hicieron una inspección a la faja que llevaba puesta. “Imagínense, la faja de marcación. Casi la rompen. O sea, nos vieron cara de mulas a mi hermana y a mí, porque mi otra compañera de viaje pasó como si nada”.

Luego de pasar por todas estas revisiones de las autoridades en Cuba, a Yina y a su hermana les dijeron que se podían ir, pero tuvo un nuevo llamado por un uniformado de este país. “¿Usted ha probado droga?”, le preguntó uno de los funcionarios del aeropuerto, a lo que la influenciadora contestó: “yo le dije que no, y volvió a preguntarme qué tenía en la cola”, narró Calderón.

Yina Calderón al final de la publicación dio una recomendación para los viajes a la isla. “Así que si usted sufre de biopolímeros y piensa venir a Cuba, piénselo dos veces”, contó la influenciadora en el video que publicó Famososhastalaz, que recopiló las historias en la cuenta de Instagram de la empresaria de fajas.