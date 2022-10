El enternecedor momento del ‘Tino’ Asprilla junto a su padre, entre besos y risas

De Faustino Asprilla muchos recuerdan sus goles, el correr con elegancia, la sonrisa de oreja a oreja después de anotar; también lo determinante que fue en la aplastante victoria de Colombia sobre Argentina en el Estado Monumental. Sin embargo, pocos conocen cómo es su vida fuera de las canchas, todavía más después de renunciar por completo al balompié.

El exdelantero que deleitó en el Parma, pero además en Newcastle, con el que le anotó un triplete para enmarcar al FC Barcelona en Champions League, dejó ver cómo es su relación con su familia, en especial con su papá, de quien heredó la pasión por el fútbol.

Este 24 de octubre, el Tino compartió algunas imágenes en Instagram con su papá, a quien felicitó por su cumpleaños 87. A través de un corto video dejó ver que entre ellos solo hay risas.

En la grabación se ve a Diego Asprilla, el papá del Tino, dándole besos a una botella de licor con el escudo del América de Cali y obligándole a hacer lo mismo. El Tino, haciendo pucheros, quitándole el brazo encima de su hombro, le dijo que no. Ambos terminan riéndose de la situación.

¿Por qué no quiso dar un beso a la botella con el escudo de La mecha? Según el Tino, porque desde pequeño fue obligado a ser hincha de ese equipo, aunque como futbolista profesional siempre le hizo barra a los clubes donde jugó.

“En mi casa, por obligación, por mi papá, todos teníamos que ser hinchas del América de Cali y liberales; el rojo era el que mandaba, como una dictadura. De niño quise al América, pero después me volví hincha de Atlético Nacional y de todos los equipos en los que jugué”, comentó dos años atrás, en conversación con W Radio.

Al papá del Tino el tiempo lo ha tratado bien, muestra de ello es su estado de salud a los 89 años de edad y su apariencia en las fotos, donde se ve como todo un roble.

“Me sobran motivos para dar gracias a Dios por permitirme ver la luz de un nuevo día y saber que mi padre y mi hermana cumplen años de vida, que mi padre a sus 89 años aún se ve como un roble, soy privilegiado por contar con esa gran bendición”, escribió Faustino Asprilla, hoy panelista en la cadena televisiva ESPN.

Los elogios del Tino Asprilla para Andrés Gómez

Mientras empiezan las eliminatorias en 2023 para la cita orbital, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha estado realizando microciclos con piezas de la liga local, en busca de rescatar nombres que aporten en un futuro llamado definitivo a la lista final. Entre los que han sido llamados, sobresale el Andrés Gómez, figura joven de Millonarios que de la mano de Alberto Gamero ha salido a la luz del FPC y ha encantado y descrestado a más de uno.

Uno de los seguidores de la joven promesa del balompié es Faustino Asprilla, que no escatimó elogios para él: “Seguramente va a hacer su carrera, pero es un jugadorazo y ojalá siga en ese nivel para que pueda estar en las Eliminatorias. Tiene muchas cosas y todos los días me impresiona más, cada partido juega mejor, no va a ser flor de un día, tiene carácter y personalidad, me encanta”.

Carlos Andrés Gómez, Millonarios. - Foto: Dimayor

Al jugador chocoano de 20 años de edad, por su parecido con el ahora comentarista, lo han apodado Tinito, lo que sorprende es que incluso Faustino Asprilla lo llame así. “Yo también le digo Tinito”, confesó, agregando que, de lo que más le llama la atención del extremo izquierdo, es ver que “no le ha costado y tiene los pies sobre la tierra”.