El estremecedor mensaje de Andy Rivera en un video que dejó preocupados a sus seguidores: “por si mañana ya no estoy...”

Cualquiera puede llegar a imaginar que la vida de un artista es fácil: fama, dinero, seguidores por montones, pero no hay nada más fuera de la realidad. Con todo y lo idolatrados que son por algunos de sus seguidores, son humanos como cualquiera y pueden no sentirse bien. Ese es el caso de Andy Rivera.

Pero no solo el mensaje de Andy Rivera se robó la atención de sus seguidores. A algunos les removió fibras el comentario de Jhonny Rivera para alentar a su hijo e invitarlo a no perder la fe ni en el peor de los momentos.

Entre los comentarios a la publicación sobresalen: “Ah no, Andy. Este mensaje, me hizo brincar el corazón. Ni lo pienses, tu hija, tus padres, familia y nosotros te necesitamos. Lucha, tú eres fuerte”; “no digas eso, ella, tu familia y nosotros te queremos infinito, no nos dejes nunca, tú lo puedes todo” y “mi niño precioso, sabes que no es tan fácil como se ve, pero tu tienes sangre de héroe y mente de ganador, vamos para delante que tu princesa te necesita, rey”.