El exclusivo restaurante que frecuentan Piqué y Clara Chía en España

Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía ya no se esconden para nada. Desde que publicaron su primera imagen juntos en Instagram están desatados por todo España y no escatiman en nada a la hora de vivir su amor en público; caminan de la mano por la calle, se dejan ver sonrientes y luego peleados mientras conducen con los vidrios del Twingo abajo y hasta visitan varios lugares de Barcelona disfrutando de comida y tragos como cualquier mortal.

Pero hay un restaurante en específico que se ha convertido en su nuevo “nido de amor”, pues lo han frecuentado en diversas ocasiones y es el predilecto del exfutbolista, quien es amante de la comida japonesa y de todo lo que tenga que ver con la gastronomía asiática y marina, haciendo gala de sus costumbres mediterráneas.

Clara Chía y Gerard Piqué Europa Press Reportajes / Europa Press 31/1/2023 - Foto: Europa Press

Se trata del restaurante 99 sushi Bar, ubicado al frente del Parque del Turó, una de las zonas más exclusivas de la ciudad española. Dicho establecimiento cuenta con una estrella Michelin, tal como reseñan varios diarios españoles, y el mismo sitio publica en su página web oficial.

SASHIMI VARIADO

Selección de los mejores cortes de pescado: Salmón, Atún, Toro, Vieira, quisquilla, Chicharro, Lubina.

El secreto de un restaurante: PRODUCTO, PRODUCTO Y PRODUCTO. #sushi #restaurantejapones #sashimi #99sushibar pic.twitter.com/6DdbOGTZhF — 99 Sushi Bar Spain (@99SushiBar) February 20, 2020

Uno de los atractivos de este restaurante, que habría cautivado no solo a exfutbolista, sino también a la española de 23 años que habría sido la causante de la ruptura del catalán con Shakira, es que combina a la perfección la cultura española con la nipona, creando platos inigualables como las gyozas de jabalí o uno de los platos más solicitados: el tartar de atún, tal como publicó Vanitatis.

Otro de los platos que siempre está en la mesa de la parejita del momento Piqué-Chía son las tempuras de langostinos tigre con salsa picante, que tal como revela la directora general del restaurante, Mónica Fernández: “Un plato que presenta a estos frutos del mar sobre una base de lechuga aliñada con vinagreta de miso y acompañado con una salsa cremosa picante a base de mayonesa japonesa kimuchi”, como informa el portal Tiempox.

Gerard Piqué y Clara Chía tienen su cita más romántica y 'conflictiva' - Foto: Europa Press

Este restaurante cuenta con una carta de entradas que van entre los 2 y 16 euros (aproximadamente unos $82.000 pesos colombianos). Por su parte sus platos cuestan en promedio 25 euros ($128.000 pesos colombianos), aunque el pedido más costoso sería el Tartar de Toro con Caviar Caspian Pear que cuesta 64 euros ($328.000 pesos colombianos).

Por el momento Piqué y Chía están felices frecuentando este restaurante, que obviamente les reserva una mesa especial para que no sean molestados por ningún paparazzi o comensal que por casualidad les pregunte por Shakira o empiece a tararear alguna de las canciones despechadas cuyas letras van directo para el catalán.

Piqué el “modernito”

Recientemente, Gerard Piqué llamó la atención del público de Twitch luego de hacer una broma relacionada con la chaqueta que lució Ibai Llanos en aquel encuentro digital. El catalán se burló sobre la prenda, asegurando que habían matado un par de ovejas para hacer la parte interna.

“¿Por qué te metes con su chaqueta?”, dijo uno de los integrantes del formato, mostrando la gracia que le generó estos comentarios. “Porque ha matado dos ovejas y ha venido aquí con esa chaqueta, ya está”, respondió la expareja de Shakira, soltando también unas risas. Sin embargo, esto no le entró en gracia a Llanos, quien no se quedó callado y arremetió contra el exintegrante de la selección de España.

El streamer aseguró que no se habían utilizado animales para su chaqueta, pero sí quería dejar en claro que no se estaba metiendo con las compras que realizó su compañero. Ibai aprovechó el espacio y se despachó contra Piqué, dándole una cachetada, en sentido figurado, con respecto a su aspecto físico y las intenciones que tenía de comprar ropa para verse “moderno a los 40 años”. El creador de contenido aseguró que su amigo había gastado una jugosa cifra por las prendas que llevaba, por lo que no dudaba en tirarle por este asunto.

Gerard Piqué e Ibai Llanos - Foto: Instagram: @ibaillanos

“No, no, esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado ahí siete mil euros para hacerte el modernito con 40 años, no te he dicho nada”, dijo en el clip. “Yo me pongo lo primero que pillo, soy un tío humilde”, agregó.

Ante las palabras que dio Ibai Llanos, Piqué justificó que sus zapatos eran un regalo que le habían dado las marcas, entonces no era válido mencionar cifras. El también youtuber volvió a defenderse, apuntando que se refería a un saco Balenciaga que lucía el empresario de Kosmos. “¿Y eso que tienes ahí de Balenciaga qué? La edad, la edad. Pregúntale a la marca cómo ha hecho eso”, finalizó.