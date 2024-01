El humorista Camilo Sánchez reveló cuánto se ganó en ‘Sábados Felices’ y lo que le retuvieron en impuestos

En 2018, el comediante hizo parte del programa de humor Sábados Felices , de Caracol Televisión, se convirtió en el ganador de siete episodios consecutivos, quien no dudaba en sacar bromas y chistes sobre su situación de salud, el síndrome de Tourette . Su talento fue tal que logró llegar a la final y llevarse el podio como el mejor comediante de ese concurso durante ese año.

Sin embargo, hizo hincapié en que el dinero recibido no fue neto, ya que le quitaron algunos millones, que tendrían que ver con los impuestos. A su vez, dijo cómo lo invirtió para continuar ganando plata. “Yo gané, daban como 145 millones y me retuvieron como 30 [el 20 %]. Yo nunca había tenido plata y de una vez me quitaron 30″, precisó en diálogo con el programa de humor.