El incómodo momento que pasó Isabella Santiago en ‘La Casa de los Famosos’ por sorpresiva decisión: Sandra estalló de celos

“Amo la habitación. Hay una cuestión de mi privacidad, mi espacio, que acá me ha afectado muchísimo, siempre busco un lugar para poderme encontrar conmigo, pensar, meditar, reflexionar... y la habitación me motiva a eso”, dijo antes de conocer la decisión que debería tomar y que sería clave para lograr encontrar esa paz que está buscando.

De hecho, Juanda también manifestó su incomodidad después de conocer la decisión de Santiago: “¿es obligatorio? Lo aprecio mucho, pero no me sentiría cómodo la verdad”, dijo.

“Si él no va a estar cómodo, pues obvio mejor que no esté”, comentó Isabella sin tener la opción de hacer el cambio, motivo por el que Sandra no pudo disimular el mal genio que le causó su decisión y se desahogó con sus compañeros expresando: “feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, eso es una bajeza”.

Luego, mencionó que “eso no lo hace una dama, él no, él no importa, es otra cosa, pero ella como dama ¿tú me entiendes? Es una bajeza maric@, eso no lo hace una dama”.