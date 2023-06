El millonario premio que se llevará el ganador de MasterChef Celebrity 2023

A ‘MasterChef Celebrity’ le llegó una nueva temporada, la cual se puede disfrutar de lunes a domingo en el horario de la noche. Desde el pasado 29 de mayo la cocina más famosa de Colombia le abrió las puertas a 24 nuevos participantes que se la jugarán toda con tal de poder llegar a la final de este reality.

El programa estrena nueva temporada - Foto: Captura de pantalla del Canal RCN

Así, artistas, actores, comediantes y hasta un sacerdote se dieron cita para demostrar cuáles son los mejores platos que merecerán el visto bueno de los tres jurados: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier.

Para esta quinta edición, los colombianos están a la espera de ver con qué platos y recetas salen los famosos. Eso sí, el programa promete que las emociones no faltarán y que la adrenalina estará a flor de piel.

La presentadora del programa es nuevamente Claudia Bahamón, quien aseguró que esta temporada traerá muchas sorpresas, “a mí me sorprenden todos los retos, pues tenemos 24 hijos que hacen la diferencia, que le ponen magia a este programa que tanto aman a los colombianos”.

Claudia Bahamón ha sido la presentadora del programa en todas sus temporadas. - Foto: Instagram @claudiabahamon

En ediciones anteriores, el reality ‘MasterChef Celebrity’ ha otorgado un premio estándar de 200 millones de pesos colombianos. La producción del programa no ha confirmado de cuánto será el monto en esta ocasión, pero se espera que pueda ser superior a la cifra anterior que se ha entregado.

Por supuesto que para lograr alcanzar este premio los concursantes deben haber estudiado mucho y aprovechar cada minuto para prepararse y así al llegar a la cocina poder ‘descrestar’ al jurado.

Esto fue lo que aseguró la actriz Juliana Galvis en una entrevista para el portal Kienyke. “En algún momento pensé que ‘MasterChef’ me llamaba la atención porque era una forma de disculparme con mi abuela por todos los años que no cociné. Me preparé mucho tiempo y muchas horas y le metí la ficha como toca”.

Juliana Galvis es una de las actrices que participa en el reality. Foto: Ig @julianagalvisv - Foto: Juliana Galvis actriz Foto: Ig @julianagalvisv

La presentadora Claudia Bahamón en esta ocasión sorprendió a los participantes con un regalo, que tiene como fin que no olviden su paso por el programa.

De hecho, el conocido presentador Diego Sáenz en su cuenta oficial de Instagram mostró el detalle que les tenía Bahamón. “¿Quién nos trajo regalo hoy?”, comentó y luego mostró a Claudia indicando que había sido ella y le preguntó que qué era. “Es una cucharita que hicimos con Entrelazos, es como un amuleto de Masterchef marcadito”, le respondió Bahamón.

Como dirían las abuelitas, los concursantes quedaron ‘matados’ con el detalle y no dudaron en agradecerle públicamente a la presentadora por el especial detalle. Incluso algunos consideran que ese regalo les va a servir para atraer la buena suerte en el concurso.

Más adelante, Sáenz mostró a sus compañeros muy felices con el regalo, ya que ninguno se lo esperaba.

De la misma manera, la presentadora a través de su Instagram relató lo emocionada que se siente con esta nueva temporada y con las sorpresas y retos a los que tendrán que enfrentarse los participantes.

Uno de esos fue en Cartagena, donde los integrantes de los diferentes equipos se vieron en apuros y hasta estresados por lo que estaban viviendo. Uno de ellos fue el mismo Diego Sáenz, pues tuvo que poner a prueba su creatividad, pero el momento lo llevó a sentir pánico.

“Es muy loco haber tomado la decisión de estar en Masterchef. Después de este reto digo ¿en qué me metí? ¿en qué nos metimos?”, dijo el concursante, quien se mostró frustrado por el reto que afrontó.

Como siempre en este tipo de pruebas y para fortuna del equipo siempre existe la ayuda de uno de los jurados y en este caso, el chef Nicolás de Zubiría fue el que más estuvo pendiente para dar las indicaciones correspondientes y, según los propios concursantes, su ayuda fue trascendental para completar el reto.