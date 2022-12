El momento de pánico que vivió un humorista tras presenciar una balacera en Barranquilla

La inseguridad en varias ciudades de Colombia está a la orden del día. Son varios los ciudadanos que se quejan constantemente de atracos y balaceras en diferentes partes del país y pareciera que las cosas se salen de control. Este año han sido varios los famosos que han manifestado en sus redes sociales que han sido víctimas de la delincuencia.

Por ejemplo, Maritza Aristizábal, Dany Hoyos (Suso el Paspi) y hasta la misma Claudia Bahamón. La delincuencia no respeta a nadie y muchos son los llamados que hace la ciudadanía para ponerle freno a esto.

Un nuevo caso se dio en un restaurante donde estaba presente uno de los humoristas de ‘Sábados Felices’. La situación en Barranquilla por las extorsiones se ha extendido y en un principio se pensaba que los que estaban sufriendo por este delito eran los tenderos y los conductores de servicio público, pero las intimidaciones por parte de los delincuentes a la sociedad civil cada vez se van expandiendo. La nueva víctima de este delito fueron los dueños de un restaurante creado por Joselo.

Muchos saben que él tiene unos restaurantes en Barranquilla y fue precisamente en uno de ellos donde se registró el caso de inseguridad. Resulta que unos hombres que se movilizaban en una moto pasaron por la fachada del establecimiento y abrieron fuego contra esta. El mismo humorista dio declaraciones sobre lo que le sucedió el pasado 11 de diciembre en el establecimiento ubicado en el sur de la capital del Atlántico.

Explicó que dicho atentado no le afectó directamente puesto que el restaurante había sido vendido a terceros, pero reconoció que la extorsión se ha vuelto pan de cada día en Barranquilla. “Las extorsiones pan de cada día. Me duele por los nuevos propietarios que sufrieron con la pandemia y ahora víctimas de los extorsionistas”, escribió el humorista a través de su cuenta de Twitter.

Las extorsiones pan de cada día. Me duele por los nuevos propietarios que sufrieron con la pandemia y ahora víctimas de los extorsionistas ! pic.twitter.com/CfXJOuudZa — JOSELO DE COLOMBIA (@JoselodColombia) December 13, 2022

En vista de que hubo muchas personas que se mostraron preocupadas por lo que le pudo haber sucedido al humorista costeño, este decidió emitir un comunicado de prensa expresando lo que había sucedido y dando un parte de tranquilidad sobre su integridad y la de su familia. “Gracias a Dios, mi familia y yo nos encontramos bien. No hemos recibido ningún tipo de amenaza o extorsión vía telefónica ni por panfletos”, escribió Joselo.

Ya son varios los ciudadanos en Barranquilla que le hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto sobre la inseguridad en la ciudad.

Juliette Pardau reveló que fue víctima de una estafa telefónica; casi la dejan sin nada

Recientemente, Juliette Pardau llamó la atención de sus fieles seguidores con un relato que hizo sobre una incómoda y lamentable situación que vivió. La actriz habló un poco de cómo cayó en una estafa telefónica, confiándose del discurso que le planteó una persona.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la venezolana, delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de un banco y se pusieron en contacto con ella para ofrecerle el beneficio de una devolución de IVA por su buen manejo de las cuentas que tenía.

“Les cuento que voy camino al banco porque me acaban de pegar una estafada a través del supuesto teléfono rojo de Davivienda. Yo la verdad cuando contesté la llamada no me fijé del número, pero me dijeron que era beneficiaria de una devolución de IVA, que no sé qué, pero eso no existe y sacaron el dinero de la cuenta. Tengan mucho cuidado”, compartió la artista en el perfil, donde se mostró desconcertada con lo ocurrido.

Juliette Pardau recordó las palabras que usaron para conseguir el código de confirmación del retiro de dinero sin tarjeta, señalando que es un discurso muy preparado y perfecto para engañar. La actriz logró evitar que el robo fuera mucho mayor, pero quedó bastante impactada por esta situación.

“Dicen: ‘Señora Juliette, entre a la aplicación, vaya a retiros sin tarjeta, le va a llegar un código de confirmación, me lo permite por favor, para que le consignen el dinero’. Uno bien bobo da el código y ese es el que necesitan en el cajero para hacer el retiro sin la tarjeta. Tienen un discurso espectacular, con información que tiene sentido, pero tengan mucho cuidado”, concluyó.