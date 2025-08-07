El nostálgico mensaje de la hija de María Claudia Tarazona por proceso de salud de Miguel Uribe Turbay

Este 7 de agosto se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay, un hecho que aún lo mantiene bajo estrictos cuidados médicos, atendido por un equipo especializado debido a la gravedad de las heridas que sufrió en la cabeza.

Durante este proceso de recuperación, su familia ha aprovechado diferentes espacios para manifestar públicamente su apoyo al dirigente político. Una de las muestras más recientes fue compartida por María Acosta, hija de María Claudia Tarazona —esposa del congresista y precandidato presidencial—, quien publicó en sus historias de Instagram un mensaje emotivo acompañado de una fotografía significativa.

“Pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor. Por eso la casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas”, expresó.

Hija de María Claudia Tarazona dedica sentido mensaje a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @mariaacostat

Posteriormente, agregó: “El estudio no es lo mismo sin ti trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tú tocando el piano y cantando”.

“A pesar de todo, estás en todas partes y te siento más cerca que nunca. Como te lo he dicho siempre, eres el más grande ejemplo de fortaleza, verraquera, pasión y perseverancia. Eres una inspiración para mí y un modelo a seguir, porque incluso en estos momentos eres tú: ¡no te rindes! El dolor que siento por tu ausencia, y por todo lo que me acuerda a ti, solo es muestra del amor infinito”, añadió la joven.

Finalmente, expresó: “Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario”.

En respuesta, María Claudia compartió la publicación con unas sentidas palabras que reflejan esperanza frente al proceso médico de su esposo: “Te amo, hija. Volverá a nosotros”.

Familia de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Tomada de las redes sociales de María Claudia Tarazona.

Sin embargo, ese no fue su único pronunciamiento. En horas de la mañana de este jueves, publicó una fotografía en la que aparece junto a Uribe Turbay en escenas que retratan la cercanía y el amor de la pareja. Acompañada con un mensaje cargado de nostalgia y recordando la fecha en la que el dirigente político resultó gravemente herido tras ser víctima de un atentado perpetrado por sicarios que le dispararon en la cabeza.

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí; permíteselo, Dios”, escribió.