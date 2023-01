¿El papa Francisco defendió a Piqué? Aseguran que le envió un mensaje a Shakira tras su nueva canción

La music session #53 de Shakira con Bizarrap sumó 50 millones de reproducciones en YouTube durante su primer día en la plataforma, hazaña que no había conseguido ningún artista latinoamericano, pero no solo por ello continúa dando de qué hablar.

El papa Francisco al parecer reflexionó acerca de la letra de la canción; al menos eso es lo que especulan algunos seguidores de la cantante colombiana en Twitter.

Apenas horas después del lanzamiento de la canción, este 12 de enero, el sumo pontífice escribió en Twitter: “Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano”.

La publicación, que suma más de 12.000 me gusta, fue relacionada con las pullas que Shakira le dejó en la canción a Gerard Piqué, con quien sostuvo una relación de doce años, pero no solo a él, sino a Clara Chía, la joven con la que el futbolista le habría sido infiel.

Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 12, 2023

Como era de esperarse, los admiradores de Shakira reaccionaron a la publicación de Jorge Mario Bergoglio, defendiéndola del trino que supuestamente estaba dirigido hacia ella.

La 'tiradera' de Shakira a Piqué incluyó la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo", la cual fue interpretada por los fans como una comparación con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux

Uno de los comentarios con más me gusta es: “Sí, padre, pero es que él le fue infiel cuando ella dejó de lado su carrera por él y se fue a vivir a Barcelona con él y allá crio a sus hijos. Él le pagó metiendo a su amante a la casa, no sé, no creo que sea justo ante los ojos de dios”.

También hubo quienes le pidieron al papa Francisco realizar una colaboración con el productor argentino Bizarrap. “Padre, ahora le toca a usted hacer una ‘tiradera’ contra Lucifer. Espero con ansias la colaboración con Biza”, expuso otro de los seguidores.

Shakira es tema de conversación tras el lanzamiento de su nuevo tema musical. Algunos preguntan si la canción no afecta a sus hijos, Milan y Sasha. - Foto: Europa Press via Getty Images

“Pero santo padre, la metía en la casa y se le comía la mermelada, así es muy difícil”, dijo un tuitero más, haciendo referencia a Clara Chía, a quien al parecer Piqué ingresaba a escondidas a su hogar estando con Shakira.

Shakira generó más de 2 millones de trinos

La colaboración musical entre Shakira y Bizarrap cumplió las expectativas, tanto que 24 horas después de su lanzamiento, la colombiana continúa imponiendo más de una tendencia en Twitter, entre ellas, términos como Casio y Renault Twingo, marcas a las que se refirió en una línea de la canción.

Shakira, de hecho, generó más de dos millones de tuits, como lo reportó esta red social, cifra de la que hicieron eco algunas cuentas de seguidores de la colombiana.

Shakira, junto a BZRP, tras concluir la canción que le sigue dando la vuelta al mundo. - Foto: Pantallazo de YouTube oficial de BZRP

Shakirastuff, cuenta que suma cerca de 30.000 seguidores, publicó: “Con más de 2 millones de tuits, Shakira sigue siendo la tendencia mundial número uno en Twitter tras el lanzamiento de Shakira || BZRP Music Sessions #53″. Lo mejor, sin embargo, fue la respuesta de ella al trino.

La artista compartió un emoji en el que dejó ver que su cabeza va a ‘estallar’, probablemente porque no pensó que su canción tuviera tal acogida, y otro en el que expresa lo conmovida que está, en especial por las mujeres que ven en ella un ejemplo a seguir por la manera en que está lidiando con la tusa.

No en vano, uno de los apartados más exitosos del sencillo es: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Entre las respuestas a la publicación de Shakira, sobresalen algunas en las que la felicitan por la manera en que está componiendo sacándole el mejor provecho a su ruptura amorosa con Gerard Piqué tras 12 años de relación, cuyos frutos son los pequeños Milán y Sasha.

“¡Genial! Nos regalaste varias frases con este hit, que va a durar muchas generaciones. Si la vida te da limones, haz limonada”, se lee en uno de ellos.