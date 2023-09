El signo del zodiaco que está destinado a tener poca suerte en el dinero

Cada signo cuenta con múltiples características, pero también carece de otras tantas. Por ejemplo, hay uno de ellos que, lastimosamente, no es el más afortunado hablando del dinero.

El signo de zodiaco que tiene poca suerte en el dinero

Se trata de Escorpio, que a pesar de ser muy inteligente es diversos aspectos, no lo es tanto hablando de las finanzas. Las personas de este signo son bastantes apasionados con el dinero, eso quiere decir, que no piensan los gastos.

Escorpio es un signo que no piensa en el dinero y lo gasta todo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Son de aquellas personas que, apenas tienen algo de dinero en los bolsillos o la cuenta bancaria, ya están pensando en qué gastarlo. Compran y gastan con mucho placer, tanto así, que no tienen en cuenta si el dinero usado ha sobrepasado lo que ganan.

Escorpio es un signo que no sabe de tacañerías. Cuando alguien está con una persona que nació bajo esta estrella astrológica, no tiene que preocuparse por nada, pues casi siempre invitan todo. Y de nuevo, no piensan en el dinero.