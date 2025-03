El truco de Sebastián Arias para ocultar la condena de Epa Colombia en ‘La casa de los famosos’: “me dio nostalgia”

No obstante, una regla muy clara que ‘los nuevos’ deben tener presente es que no pueden revelar información del mundo exterior, ya que de ser así tendrían que enfrentar fuertes sanciones que pueden provocar su nominación, e incluso, su eliminación del programa.

En entrevista con los periodistas de la sección XYZ de RCN Radio, Sebastián reveló cuál fue su truco para no revelar detalles de la situación que atraviesa Epa Colombia después de haber sido capturada y posteriormente, condenada a cinco años y dos meses de prisión en la cárcel de mujeres El Buen Pastor de la ciudad de Bogotá.

“Yo sabía lo de Epa antes de entrar… la verdad me dio como nostalgia ver a Yina hablar de su amiga y dentro de mí yo decía: ‘Si ella supiera lo que está pasando allá afuera...’”.

Hizo referencia al caso especial de Yina Calderón, pues es una de las amigas más cercanas de Epa Colombia y ha sentido la ausencia de la empresaria, ya que esperaba que llegara a gritarle a las afueras del set. No obstante, por su situación legal, esto no ha sido posible.

“Ella me decía que cuando saliéramos de allá nos íbamos a ir a unas carrozas y q ue nos íbamos a llevar a su amiga”, dijo el hombre frente a lo micrófonos de la popular estación de radio.

Por su parte, los fanáticos del formato se manifestaron por medio de la sección de los comentarios: “Jajaja pobrecito, cada vez que hablaban de Epa Colombia se ponía a comer galletas para fingir que no sabía nada”; “Yo siento que Yina se va a molestar mucho cuando se entere, se va a enojar porque nadie le dijo nada” y “A mí no me agrada Yina, pero eso va a ser un tema difícil cuando salga y se entere de todo lo que está pasando porque se nota que la quiere mucho”.