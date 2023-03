El “vestido de la venganza” con el que reaparece Megan Fox tras separación de Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly se ubicaron como una de las parejas más comentadas de la farándula internacional, debido a la relación que construyeron desde hace algún tiempo. Su inesperado vínculo causó revuelo entre los curiosos de las plataformas digitales, quienes se interesaron por conocer detalles del compromiso que hicieron meses atrás.

Además, también daban mucho de qué hablar por cómo llevaban su relación, pues aseguraron que bebían sangre uno del otro como un acto con fines de rituales. Ahora la actriz encendió los rumores sobre una posible ruptura con el músico, ya que en varias apariciones no se le ha visto usando su anillo de compromiso. También se observó que eliminó todas las fotografías que tenía con Machine Gun Kelly en su cuenta de Instagram.

Semanas atrás se relacionó a una joven rubia con el músico estadounidense y sería ella la causa de la ruptura con su exprometido. Sophie Lloyd es la joven con la que presuntamente se habría involucrado Gun mientras estaba comprometido con Fox. Ella tiene 27 años, es rubia con ojos verdes y es guitarrista del grupo MGK.

Sophie Lloyd tiene 27 años y es guitarrista - Foto: @sophieguitar_

Cabe destacar que antes de que esto se hiciera público, Megan Fox respondió directamente a unos seguidores que hablaron sobre esta joven. “Probablemente, él lo hizo con Sophie”, haciendo referencia a que el músico la engañó con una amiga en común.

Otro de los seguidores respondió a esta interrogante diciendo: “Estaban coqueteando mucho al principio, justo cuando ella comenzó a salir con él”. Lo que sorprendió a muchos fue que la actriz respondió estos comentarios y dijo: “Tal vez fui yo quién lo hizo con Sophie”, intentando callar los rumores de una infidelidad.

Megan Fox - Foto: @meganfox

Pues bien, después de todo esto y aunque ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, la actriz reapareció en una importante gala y sorprendió con su cambio de look. Cabe resaltar que en las fotografías se le vio sola y luciendo un atuendo muy similar al de Lady Di y Shakira cuando daban pistas de su separación.

La mujer de 36 años estuvo en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair y allí se robó todas las miradas, pues dejó ver que luce mejor que nunca, cambió el color de cabello a un cobrizo y mantiene su figura esbelta.

“#MeganFox hace una entrada de fuego dentro del estudio de retratos de #VFOscars”, se leyó en el caption de la publicación.

La también modelo asistió por primera vez a un evento de talla internacional sin su pareja y además lució un ostentoso anillo de diamantes para acompañar el vestido, pero este no era el de compromiso que le había entregado Machine Gun Kelly hace un tiempo.

La encargada de dejar a Megan Fox como una reina fue Maeve Reilly, una reconocida estilista en la industria, quien logró su objetivo puesto que a la publicación hecha por Vanity Fair en su cuenta oficial de Instagram, los seguidores de la actriz no dudaron en elogiar su belleza y también en enviarle mensajes de apoyo por si la ausencia de Gun se trataba de una ruptura.

“Ella se ve increíble, la gente aquí echando sombra sin otra razón que los celos abyectos. ¿Por qué más alguien se tomaría el tiempo para denigrar a una mujer que claramente está disfrutando de su resplandor? Déjala brillar, no te quita nada personalmente, y literalmente no importa que trabajo tenga o no haya hecho 🤷🏼 ♀️✨”; “En su era de cabello rojo 🤩”; “¡¡¡Parece un super héroe!!!”.