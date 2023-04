Elizabeth Loaiza: la primera mujer de Latinoamérica en tener cirugía híbrida de reconstrucción de glúteos tras biopolímeros

Elizabeth Loaiza ha sido una de las famosas que se ha atrevido a desnudar su alma y parte de su cuerpo para hacer visibles las terribles consecuencias que trae el uso de los biopolímeros, que en su momento fue una sustancia muy apetecida por muchas para aumentar el volumen de los glúteos y del que ahora se sabe que es un veneno para la salud humana.

La caleña no solo le mostró al mundo lo que ha tenido que vivir desde que se inyectó dicha sustancia en su cola, también tomó cartas en el asunto y se puso en la labor de crear una iniciativa que les impida a los cirujanos plásticos y a personas que hacen procedimientos estéticos trabajar con biopolímeros, para evitar que más mujeres caigan en este error y pongan su salud en peligro.

Elizabeth Loaiza lleva varios años luchando contra los biopolímeros. - Foto: Cuenta de Instagram @elizabethloaiza

Lo que inició como un simple proyecto para Bogotá terminó convirtiéndose en una ley nacional, que próximamente entraría en vigencia, una vez tenga la sanción presidencial y termine de cumplir todo el proceso respectivo, asunto que tanto la modelo como las personas que estuvieron al frente de este logro celebraron por todo lo alto en las redes sociales.

Ahora, con mucha más fuerza y empoderamiento, Elisabeth Loaiza tuvo que seguir su camino con los biopolímeros y hace unas horas tuvo que volver a la sala de quirófanos para seguir arreglando su cuerpo, especialmente sus glúteos, que han sido los más afectados desde que inició el proceso de extracción de esta sustancia, que es casi imposible de retirar en su totalidad.

A través de un comunicado oficial, el cirujano plástico Felipe González anunció que la cirugía de la caleña salió a las mil maravillas y anunció que esta no fue una intervención cualquiera, pues se habrían usado técnicas vanguardistas que nunca se habían realizado en su conjunto, en una misma intervención, en todo América Latina.

Lorena Beltrán y Elizabeth Loaiza en el debate del proyecto de ley que penaliza el uso de biopolímeros en Colombia. - Foto: Prensa de Norma Hurtado Sánchez

“Informamos a toda la opinión pública que ha sido realizada con éxito la cirugía de reconstrucción glútea de nuestra paciente Elizabeth Loaiza Junca… La cirugía realizada es catalogada como la primera reconstrucción glútea híbrida en Latinoamérica (implante glúteo + lipotransferencia autóloga) en una paciente adulta femenina en óptimas condiciones de salud física y emocional, sin ningún criterio de severidad positivo para enfermedad adyuvante humana, luego de dos años de extracción de biopolímeros por técnica abierta”, dice el comunicado.

Luego, horas después de la intervención, la misma modelo se mostró a través de las historias de sus redes sociales (que tiene como cuentas privadas) contando los pormenores del proceso de recuperación que ahora emprende y mencionando a las personas que estarán acompañándola en este tiempo de mucha quietud y reflexión.

“Fue una cirugía que duró cinco horas, pero quería pasar a decirles cómo estoy y bueno, todo bien gracias a Dios, a mi esposito que no se desmayó y aquí estoy súperconsentida… Voy a tener que estar acostada boca abajo 21 días. No he querido que me apliquen ningún medicamento, sino que estoy esperando que llegue mi mamá con el CBD, que fue lo que me ayudó durante el cáncer para aumentar el sistema inmune y sentirme mejor”, declaró Loaiza.

Elizabeth Loaiza ahora tendrá un largo periodo de recuperación. - Foto: Instagram @elizabethloaiza

La modelo también se pronunció en sus redes con un emotivo mensaje a las mujeres colombianas, a quienes les explicó por qué decidió hacerse esta intervención en el marco de la Semana Mayor: “Para que ya no se sientan más culpables, sino que sientan solo paz porque con la aprobación de este proyecto, tienen una luz en el camino y resucitarán de tanto dolor causado por los biopolímeros. Feliz Semana Santa. Dios los proteja y los bendiga. Oren por mí!!!! Un beso gigante”, afirmó Loaiza haciendo referencia a la ley “Colombia sin biopolímeros”.