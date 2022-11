Ella es la finlandesa que le robó el corazón al actor Sebastián Carvajal

Sebastián Carvajal es uno de los actores más reconocidos en la farándula colombiana, no solo por su talento, sino por su belleza; el actor es recordado por ser el protagonista de una serie ambientada dentro de un hospital transmitida por el Canal RCN.

Carvajal se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el ámbito sentimental como profesional, ya que el actor recientemente interpretó al teniente Olimpio en ‘Leandro Díaz’. En el área sentimental, el actor se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su relación con Jonna Kui, su pareja de origen finlandés.

Ambos han manejado un bajo perfil en su relación, manteniéndose lejos de los comentarios de los chismosos y de los medios de comunicación. Sin embargo, ambos han deslumbrado con las fotografías que comparten mediante sus redes sociales y que dan cuenta de los felices que son en medio de una relación en la que ya llevan nueve meses.

Jonna Kui cuenta con más de 23 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, la filandesa publicó recientemente un video a través de sus historias para conmemorar los 9 meses que cumplió con Sebastián Carvajal. Allí se pueden apreciar imágenes de todo tipo en las que la pareja disfruta de diversos momentos juntos, en varios lugares de Colombia y el mundo.

Varios seguidores han admirado el buen gusto de Carvajal y han mencionado lo contentos que se sienten al ver al actor colombiano enamorado y feliz. “Si no me miran así, cómo él te mira a ti, no quiero nada”, “Que viva el amor y que sea para siempre”, “Mi pareja favorita”, “Más Divinos Pa’ dónde”, han sido algunos de los comentarios recibidos por la internacional pareja.

El actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. está en Cartagena: esta es la razón

Mars Callahan, actor, productor, escritor, director de cine y empresario estadounidense, y el ganador del premio Óscar, Cuba Goodding Jr, se encuentran de visita en La Heroica.

El empresario estadounidense y el reconocido actor lideran la empresa Veuit, que sería la primera plataforma de redes sociales y streaming, construida sobre web 3.0 y tecnologías blockchain. En ese sentido, Cartagena figura en el panorama internacional como destino cinematográfico.

En los últimos años, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), ha venido trabajando en fortalecer la industria audiovisual, posicionando a Cartagena como destino fílmico; por esta razón, grandes productores de cine han fijado su mirada en la ciudad, para promover a la Heroica como un destino apetecible en la elaboración de proyectos relacionados con el séptimo arte.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en compañía del director del IPPC, Óscar Uriza; y el asesor para asuntos de Cooperación Internacional de la Alcaldía, Miguel Manga, recibieron a estos dos importantes actores de la industria hollywoodense, para conversar sobre proyectos audiovisuales que se puedan desarrollar en la ciudad.

“Mi abuelo es colombiano y fue el primer en traer un avión a este país, y mi sueño es regresar a esta tierra. Yo soy un productor de cine y guionista, hay muchos buenos productores en el mundo, pero cuando estos tienen un éxito regresan a Hollywood, muy pocos regresan a sus orígenes”, dijo Callahan, anotando que se busca hacer producciones de este tipo en Colombia.

Además, sostuvo que su compañía desarrolla una tecnología que permite actualizar cualquier página en el mundo, “esta empresa genera 75 % menos energía que otra, porque está sobre una base web 3.0, esto también permitirá ahorrar en energía y gastos, y se tiene la posibilidad de crear miles de empresas en Cartagena, y hacer crecer la economía de Colombia”.