Ella es la mamá de Carolina Sabino, de ‘Masterchef’: reconocida actriz de ‘Café’ y ‘Guajira’

La reconocida actriz y cantante Carolina Sabino se mantiene más vigente que nunca gracias a su participación en el reality Masterchef Celebrity donde su talento culinario y creatividad la han posicionado como una de las favoritas del programa.

Durante la competencia, Carolina se ha destacado al ganar la primera ventaja del Top 10 gracias a la preparación de unas gyozas con salsa de lulo, que fueron elogiadas por los jurados por su sabor, presentación e innovación.

La actriz le respondió a un usuario que se quejó de su actitud en la competencia. | Foto: Cortesía - Canal RCN

Su propuesta culinaria ha logrado combinar ingredientes tradicionales con un toque innovador, lo que ha marcado un punto clave en su camino hacia la final. En el programa Carolina ha rendido un emotivo homenaje a sus raíces costeñas y ecuatorianas a través de sus menús, consolidando así su lugar como una competidora técnica y apasionada que conecta profundamente con sus orígenes.

Gracias a su participación en el programa y al lugar que se ganó en la final todos los ojos están sobre su círculo cercano, especialmente de su madre, una muy reconocida actriz colombiana.

Se trata de Myriam de Lourdes Rodríguez Gutiérrez de Piñeres, conocida artísticamente como Myriam de Lourdes, una actriz veterana con una sólida carrera en la televisión colombiana.

Myriam de Lourdes ha participado en reconocidas telenovelas como Café con aroma de mujer, Sinú, río de pasiones, La Madame, Chepe Fortuna, y Sobreviviendo a Escobar, consolidándose como un rostro muy respetado en la escena actoral nacional.​

Nacida en Cartagena en 1958, es una actriz con importante trayectoria en televisión y teatro colombiano. Su nombre está relacionado con varias de las producciones más emblemáticas de la televisión nacional, lo que la posiciona como una de las figuras más respetadas y queridas en el medio.

Su legado artístico ha influido notablemente en la formación y carrera de su hija Carolina Sabino, quien continúa el legado familiar con éxito y reconocimiento.​