Gente
Ella es la mamá de Carolina Sabino, de ‘Masterchef’: reconocida actriz de ‘Café’ y ‘Guajira’
El nombre de la actriz y cantante colombiana ha vuelto a generar interés público tras su participación en ‘Masterchef Celebrity’.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La reconocida actriz y cantante Carolina Sabino se mantiene más vigente que nunca gracias a su participación en el reality Masterchef Celebrity donde su talento culinario y creatividad la han posicionado como una de las favoritas del programa.
Durante la competencia, Carolina se ha destacado al ganar la primera ventaja del Top 10 gracias a la preparación de unas gyozas con salsa de lulo, que fueron elogiadas por los jurados por su sabor, presentación e innovación.
Su propuesta culinaria ha logrado combinar ingredientes tradicionales con un toque innovador, lo que ha marcado un punto clave en su camino hacia la final. En el programa Carolina ha rendido un emotivo homenaje a sus raíces costeñas y ecuatorianas a través de sus menús, consolidando así su lugar como una competidora técnica y apasionada que conecta profundamente con sus orígenes.
Gracias a su participación en el programa y al lugar que se ganó en la final todos los ojos están sobre su círculo cercano, especialmente de su madre, una muy reconocida actriz colombiana.
Se trata de Myriam de Lourdes Rodríguez Gutiérrez de Piñeres, conocida artísticamente como Myriam de Lourdes, una actriz veterana con una sólida carrera en la televisión colombiana.
Myriam de Lourdes ha participado en reconocidas telenovelas como Café con aroma de mujer, Sinú, río de pasiones, La Madame, Chepe Fortuna, y Sobreviviendo a Escobar, consolidándose como un rostro muy respetado en la escena actoral nacional.
Nacida en Cartagena en 1958, es una actriz con importante trayectoria en televisión y teatro colombiano. Su nombre está relacionado con varias de las producciones más emblemáticas de la televisión nacional, lo que la posiciona como una de las figuras más respetadas y queridas en el medio.
Su legado artístico ha influido notablemente en la formación y carrera de su hija Carolina Sabino, quien continúa el legado familiar con éxito y reconocimiento.
Además de su faceta actoral y musical, Carolina ha construido una familia junto al empresario chileno Mario Bert con quien empezó a salir desde mediados de 2005 y con quien tiene un hijo llamado Benjamín. La actriz tiene otro hijo mayor llamado Tomás producto de su relación con Kike Duque, con quien estuvo casada durante dos años.