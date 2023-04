¿Elon Musk está arrepentido? Twitter devuelve el chulito azul a varias cuentas de famosos y marcas

El pasado jueves, 20 de abril, entró en vigencia la nueva política de Twitter de eliminar los chulitos azules, los que diferenciaban a las cuentas verificadas de las tradicionales, a todos los perfiles que no estuvieran alineados al nuevo proyecto de Twitter Blue, con el que se debe pagar alrededor de 8 dólares mensuales para poder tener la insignia que acredita que dicha cuenta es manejada por la persona que aparece en el nombre de usuario.

Esto se dio por orden del dueño de la plataforma, Elon Musk, quien quiso mitigar el bajón estrepitoso de anunciantes que tuvo la red social al momento en el que el empresario adquirió la compañía e inició a hacer las veces de “mandamás”, cobrando a los usuarios que quieran tener su cuenta verificada y creando otros chulitos de diferentes colores para generar más dinamismo en la plataforma.

El magnate saca de su propio bolsillo para pagarle Twitter Blue a tres reconocidas celebridades. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, muchos famosos y empresas (cuyas cuentas usualmente son las que se encuentran verificadas) no cedieron ante la solicitud de Musk y dejaron que sus insignias desaparecieran, pues no vieron con buenos ojos el tener que pagar un dinero mensual a Elon para ratificar que su cuenta es la oficial y así mantener al margen las cuentas fake que intentan publicar contenido en nombre de dichas luminarias.

Varios famosos se pronunciaron sobre el tema con trinos que se enmarcan en lo cómico. “No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad”, escribió en su perfil el creador de contenido español Ibai Llanos, quien tras perder su palomita azul decidió sumarse a las personas que pagan la versión premium para recuperarla.

Las insignias azules heredadas se obtuvieron mediante el procedimiento antiguo y gratuito que solo exigía al usuario interesado solicitar la verificación y cumplir una serie de requisitos. Su finalidad era evitar las suplantaciones, respaldando que el usuario o la organización que la gestionaba era quien decía ser y que además, se trataba de un actor notable para el debate público. - Foto: El País

Sin embargo, otros como Cristiano Ronaldo, Shakira, Rosalía, Hale Berry y más ni siquiera se pronunciaron al respecto y dejaron sus cuentas sin insignias. Pero todo cambió este domingo 23 de abril, pues de una forma sorpresiva muchas de las cuentas que aparecían sin el chulito azul volvieron a tenerlo sin necesidad de pagar una membresía o haberse pronunciado al respecto.

La cuenta de la cantante Shakira, por ejemplo, volvió a tener su insignia, como las de muchas otras estrellas del cine, la música, el deporte y el Jet-set internacional. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Musk decidió reversar su proyecto Twitter Blue?

No se sabe a ciencia cierta cuál habría sido la razón para devolver las insignias, sin embargo, se conoce que la mayoría de los que volvieron a tener dicha marca tienen más de un millón de seguidores. Por otro lado, muchos de los que tienen su “chulito” de vuelta han informado que no están pagando por la suscripción, a pesar de que si se pone el cursor encima de dicho símbolo, aparece un letrero que asegura que dicho usuario hace parte de Twitter Blue.

“A pesar de la implicación cuando se hace clic en la insignia azul que misteriosamente ha reaparecido junto a mi nombre, yo no estoy pagando por el ‘honor’”, tuiteó el actor Ian McKellen. Por su parte, el nobel de economía Paul Krugman añadió lo siguiente: “Mi marca azul ha reaparecido. No tengo nada que ver con eso y definitivamente no estoy pagando”.

Por el momento los que pagaron por la suscripción no se han pronunciado sobre si les devolverán el dinero o qué sucederá. Por otro lado, medios de comunicación como CNN, MSNBC y The New York Times continúan ostentando su insignia dorada, que los acredita como suscriptores de una membresía que cuesta 1.000 dólares mensuales, siendo esta uno de los detalles que más polémica generó cuando Musk anunció estos nuevos cambios en Twitter, momento en el que varias de las empresas ya mencionadas afirmaron que no iban a ceder ante tal exuberante petición.