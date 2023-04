Twitter Blue: ¿Qué significado tienen los colores de las verificaciones?

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

El pasado jueves 20 de abril, la red social Twitter inició con la eliminación de marcas de verificación, razón por la cual quien desee tenerlas en su perfil, deberán suscribirse a la versión paga, es decir, Twitter Blue.

Además, desde la llegada de Elon Musk como CEO de la compañía, la red social ha generado grandes cambios, entre ellos, los mismos chulos de verificación. En ese orden de ideas, en total son tres etiquetas diferentes, distribuidas con un color en específico y son las siguientes:

Gris

Esta insignia hacen parte de quienes son empleados de un gobierno o de alguna organización gubernamental, es decir, presidentes, ministros o alcaldes.

Desde las llegada de Elon Musk, la red social ha tenido grandes cambios. - Foto: Getty Images

Dorado

El chulo dorado se encuentra designada para las cuentas que pertenecen a empresas u organizaciones sin ánimo de lucro. Los medios de comunicación también ingresan a esta categoría; sin embargo, este gremio debe pagar la suscripción Twitter Blue.

Azul

Para obtener esta verificación, los usuarios deben pagar 8 dólares al mes. No obstante, debe cumplir con las siguientes condiciones:

Nombre y foto de perfil.

La cuenta debe estar activa en los últimos 30 días.

Contar con más de 30 días de antigüedad al momento de iniciar la suscripción.

Tener un número de teléfono confirmado.

No contar con signos de participación en la manipulación de la plataforma.

Muchos usuarios han decidido no acceder a la verificación azul. - Foto: AP

Si el usuario desea adquirir Twitter Blue, un equipo de trabajo se encargará de llevar a cabo el proceso de verificación y, cuando todo llegue a su fin, el chulo aparecerá en el perfil.

Los famosos a los que el dueño de Twitter les paga la verificación

Elon Musk, el nuevo dueño de la app del pájaro azul, ha estado en el ojo del huracán por el cambio de la verificación y otras consideraciones más. Sin embargo, en recientes declaraciones, se ha hecho público que el magnate le paga la marca de verificación azul a algunos famosos.

Mediante un mensaje que ha sido compartido en Twitter, Musk ha revelado que “solo Shatner, LeBron y King” reciben el beneficio de no tener que invertir en el servicio de Twitter Blue.

Es decir, el empresario ha confirmado que saca de su propio dinero para que los perfiles del actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el autor Stephen King obtengan el “chulito azul”.

Antes de eso, James y King ya habían manifestado que no pagarían por tal suscripción, la cual tiene un valor estimado de ocho dólares mensuales (un poco más de 35.000 pesos en Colombia).

Stephen King, escritor estadounidense. - Foto: Getty Images

Inclusive, hace poco King ha cuestionado en Twitter el porqué su perfil aun tenía la insignia de color azul, pese a que se negó a Twitter Blue; nueva característica de la red social que permite a los suscriptores editar sus propios tuits y escribir hasta 10.000 caracteres por publicación.

En efecto, fue el mismo Elon Musk que ha despejado las dudas con la reciente confesión.

Por otro lado, de acuerdo con Similar Web, solo el 0,2 % de los usuarios en Twitter han pagado por el servicio de suscripción. El mes pasado (marzo), “el servicio tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web”, agregan.

No obstante, la cantidad de abonos no han representado un alza económica por las pérdidas que la app tuvo justo después de que se hizo el anuncio de que el inversor sudafricano compró Twitter. Tanto así que The Washington Post dice que muchos han “huido en masa” y, en efecto, se ha provocado que las remuneraciones por publicidad tengan la estrepitosa caída de hasta un 75 %.

Por ahora, gran parte de la comunidad de usuarios digitales que utilizan la aplicación del pájaro azul se han negado a tener que pagar los ocho dólares mensuales por Twitter Blue. Lo mismo ha pasado con las verificaciones de organizaciones, pues el costo para obtener un chulo de color amarillo es de 1.000 dólares por mes. Aun así, el cambio del retiro de marcas de verificación a las cuentas que no han pagado se mantiene.