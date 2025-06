¿Embarazada? Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ afirmó tener síntomas: “Diría que estoy preñada”

Han pasado dos semanas desde que se acabó La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, y se ha dado mucho de qué hablar de los exparticipantes una vez finalizó el polémico programa.

En las últimas horas, una de las finalistas, conocida como la Toxicosteña, habló a través de sus historias de Instagram y fue enfática en mencionar que después de salir de la casa, se encuentra muy débil de salud y que presenta de una forma constante algunos síntomas que ella si supiera que fuera posible, relacionaría con embarazo.

Toxicosteña revela quién le gusta en La casa de los famosos | Foto: Instagram @ canalRCN

En sus historias, entabló una conversación con sus seguidores en donde les preguntaba los planes del día y así mismo mencionó los de ella, dejando ver que le iban a poner un suero intravenoso, para tratar el malestar que ha sentido estos últimos días.

“Voy a colocarme un detox, un suero multivitamínico porque peladas yo ando mareada, yo desde que salí de la casa, a veces voy caminando y me mareo, me dan ganas de vomitar”, fue lo que dijo la finalista inicialmente.

Además, afirmó que sus síntomas se asemejan mucho a los de una mujer en estado de gestación, y ya que ella tiene dos hijos, los conoce perfectamente: “Si no supiera yo que yo ya no puedo tener hijos y que yo no he hecho cosas como para pensar que estoy embarazada, te diría que estoy preñada”.

Según la Toxicosteña tiene “mareo, ganas de vomitar”, de igual forma, afirmó: “Pero bueno, sé que no soy la única así que creo que es normal, entonces tengo como las defensas bajas, como la hemoglobina bajita y toda esa mond..., entonces voy a colocarme un suero de vitaminas y ya”, indicó.

Estafas a nombre de la Toxicosteña | Foto: Canal RCN

Historia de vida de la Toxicosteña

La exparticipante de La casa de los famosos, que lleva por nombre de pila Cindy Ávila, se destapó durante su participación en el formato y habló de su vida, para que muchos entendieran su forma de ser, su personalidad.

“Yo era tan de bajos recursos que ni siquiera puedo explicarlo [...] Yo no fui criada por mamá y papá, yo no tuve una familia tradicional. Yo trabajo desde los 12 años, me mantengo, vivo sola, tenía que ver dónde dormía, dónde amanecía. Cogí calle temprano, quedé embarazada temprano, tengo responsabilidades desde que soy una niña”, afirmó.