“Me caso fue muy rápido pero Cuando hay amor hay amor las cosas se hacen en 7 y 8 si no se hacen así alo mejor ni se hacen” #Caramelyk ESTOY AMANDO ESTO 🫰🏼 @manelyk_oficial nuestra shika todo una wifey 🤩 pic.twitter.com/wh2MAhIqjy

En la publicación, ella dice: “No sé cómo explicarles cómo pasó, pero chicas, me caso. O sea, no es como lo esperaba, fue muy rápido, pero es que cuando hay amor, hay amor, punto, se acabó; las cosas se hacen en 7 y 8, o sea si no se hacen así, a lo mejor ni se hacen”.