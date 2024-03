¿En un baño? Eliminado revela detalle que confirmaría amorío entre Nataly y Melfi en ‘La casa de los famosos’

Debido a la cercanía que han mostrado en el programa Melfi y Umaña se dio a entender que el beso no fue solamente por la actividad que tenían que hacer , pues se pudo ver que hubo mucha química, lo que rompe el límite de lo profesional.

Beto Arango habla de Nataly Umaña y Miguel Melfi, tras su salida de la casa

Nataly Umaña y Melfi ‘se pasaron’ con escena romántica en ‘La casa de los famosos’; no se bajaron de “descarados”

Contexto: Nataly Umaña y Melfi ‘se pasaron’ con escena romántica en ‘La casa de los famosos’; no se bajaron de “descarados”

“Todo parece indicar que sí. Adentro yo estaba diciendo que era más una estrategia de Natally; ya una vez afuera, viendo unas imágenes que no había visto, enterándome de los tiempos que duraron encerrados en un baño sin cámara, pues todo esto indica que sí, ¿no? Que sí hay un gusto entre ambos. No sé hasta dónde haya llegado, no quiero especular, pero de que hay gusto, hay gusto”, dijo el actor.