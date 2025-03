Epa Colombia aseguró desde la cárcel que quería estar en ‘La casa de los famosos’: “Me dijeron que no”

Epa Colombia lleva cerca de una mes y medio en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, luego que fuera interceptada por el Cuerpo Técnico de Investigación a las afueras de su peluquería el 27 de enero de 2025. Desde su captura, la creadora de contenido ha asegurado que ella ya pagó por sus errores en el pasado y que no debería estar en la cárcel.

Sobre su convivencia con otras mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, Epa Colombia contó en SEMANA que ha pasado malos ratos. “Al principio, me robaron el papel y todas las cosas, hasta que ya al final me tocó ponerme seria y decirles: ‘No me roben’”.

Incluso, se refirió sobre su convivencia con Sandra del Pilar, otra mujer recluida en la cárcel por haberse robado un pollo asado. Su caso se conoció en 2023 luego de que la condenaran a 13 años y 8 meses.

“Me ha tocado pararme con muchísimas, claro. Acá está la que se robó el pollo, ¿se acuerdan? Una señora que se llama Sandra que es la de derechos humanos, ella me la tenía montada desde el principio y la guardiana me regañaba, me insultaba y de todo por culpa de ella, hasta que un día le dije: ‘Tú no me representas como mujer, tú me tienes que dejar quieta aquí, mejor dicho’. Acá uno se tiene que parar fuerte”.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Sobre su deseo de participar en La casa de los famosos, la creadora de contenido respondió desde la cárcel que sí quiso hacer parte del reality.

“Aquí me dicen que estoy en La casa de los famosos (risas). Yo quería ir a La casa de los famosos, pero me dijeron que no, que aceptaron a Yina y a mí no. Entonces acá me dicen: ‘Amiga, tú querías estar en La casa de los famosos, pues esta sí es La casa de los famosos, mi linda, y tú estás nominada acá adentro' (risas)”.

A pesar de padecer malos tratos en la cárcel, Epa Colombia asegura que ha contado con el apoyo de varias mujeres dentro del centro de reclusión que la animan y la apoyan. “Me dicen: ‘Amiga, todo va a salir bien, tú vas a salir de aquí, no te preocupes, tú tienes que estar afuera, acá no tienes que estar’”.