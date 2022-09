Epa Colombia reveló cómo le fue tras la visita de la Dian por presunto lavado de activos

Hace dos días, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, publicó un video en el cual reveló que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) la está investigando. “Vino lavado de activos y yo dije: ‘Dios mío’”, aseguró la joven en su publicación.

“Ya me tenían en la mira. Estaba esperando que dijeran que todo salió bien, pero eso no lo van a decir, amiga”, agregó la empresaria en sus publicaciones hechas a través de redes sociales.

Según comentó Epa Colombia, en su contra han surgido comentarios referentes a un presunto caso de “lavado de activos y narcotráfico”. Todo ello, en virtud de su situación económica, la cual ha mejorado notablemente. De hecho, en la actualidad la influencer vive en un exclusivo sector y en sus redes sociales ha mostrado adquisiciones como su vehículo y apartamento.

“Salen a decir que lavado de activos, que soy narcotraficante, un montón de cosas”, mencionó Epa Colombia al indicar que está bien económicamente, que vive en un barrio muy costoso, que la gente la conoce y que no tiene nada que ocultar en el marco de la empresa que montó de venta de queratinas.

“La gente es tan envidiosa que no encuentran cómo pisotear. Por eso te digo que nunca te vayas a dejar derrumbar, amiga. Quiero que emprendas y quiero que saques tu negocio adelante. Hay días buenos y malos, lo importante es que luches por salir adelante y por sacar a tu familia”, anotó la joven en su publicación.

“La Dian me venía molestando, ya había ido a mis bodegas, a mis peluquerías, y vio que todo salió muy bien. Yo estaba esperando que dijeran que todo salió bien, pero eso no lo van a decir (...) Me visitó la Dian. Vino la inspección de lavado de activos a investigarme... todo va a salir muy bien… Cuando llegó la inspección de lavado de activos y vi las cámaras de mi empresa, dije: ‘Dios mío’”, agregó Epa Colombia.

¿Qué pasó después?

Ante las dudas generadas entre sus más de 5,1 millones de seguidores en Instagram, Epa Colombia publicó un breve mensaje para informales qué pasó tras la visita de la Dian. En ese sentido, aprovechó para dar un parte de tranquilidad.

“Amiga, estoy tan feliz. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvo la entidad de lavado de activos en mi empresa? Bueno, te quería decir que todo salió tan bien (...). Estoy esperando que llegue al correo el certificado de que todo es legal. Te lo dije, amiga. No tengo nada que esconder”, celebró Epa Colombia.

En la misma publicación, la influencer se definió como una persona “trabajadora y emprendedora”. Por ello, anotó que las puertas de su empresa “siempre estarán abiertas a las entidades del Estado”.

“Lo mejor que hice fue buscar gente profesional para que me ayudara a organizar mis cosas y hacer bien todo. Al principio, no sabía cómo hacerlo. Hoy puedo decir: lo logré”, concluyó Epa Colombia en su mensaje.

“Dios hace milagros”: Epa Colombia envió un mensaje a Aida Victoria Merlano

En medio de las diferentes reacciones que ha dejado el fallo que condenó a Aida Victoria Merlano, por su presunta participación en los hechos que rodearon la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, el primero de octubre de 2019 Epa Colombia se comunicó con la ‘influencer’ para brindarle su apoyo.

En este sentido, Daneidy Barrera en una de las historias de su cuenta oficial en Instagram publicó una captura de pantalla, aparentemente de su celular, en el que se evidencia que se comunicó por medio de video llamada con la hija de la excongresista.

En dicha imagen, detallada por rastreandofamosos, se alcanza a ver a Epa Colombia con una especie de blusa rosada en las publicaciones que realizó, por lo cual se presume que la llamada se realizó el mismo día que se dictó la condena en primera instancia en contra de Aida Victoria Merlano.

Aunque de la comunicación no se conocen mayores detalles, se puede evidenciar que Merlano se encuentra afectada por la decisión tomada por la Fiscalía.

Por su parte, en la captura de pantalla compartida por Barrera se evidencia un mensaje de apoyo a Aida Victoria Merlano por la situación judicial por la que se encuentra pasando. Cabe recordar que la empresaria de las queratinas pasó por una batalla judicial como consecuencia de sus actos de vandalismo una estación de TransMilenio en 2019.