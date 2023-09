Epa Colombia se cansó y respondió a quienes la critican por gastar dinero en su embarazo y procesos estéticos

Aunque cientos de seguidores la felicitaron y se alegraron por la noticia, otros internautas dejaron ver sus críticas al considerar que tener un hijo de esta manera no es lo mejor, además por no tener en cuenta la adopción o por haber gastado grandes sumas de dinero en estos procedimientos. No obstante, Daneidy no guardó silencio. Por medio de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, respondió a sus detractores y defendió sus acciones.