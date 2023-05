Epa Colombia se destapó: confesó que no amó a Diana Celis y estuvo enamorada de otra persona

La reconocida influencer reveló en medio de una entrevista que en la relación que sostuvo con la futbolista Diana Celis, nunca estuvo enamorada.

“Imagínate que yo era pobre, muy pobre, no te alcanzas a imaginar, y yo lo único que hacía era hacer una publicidad y decirle: ‘Amor, vamos a pagar el arriendo’, porque mi mamá nos rentaba una habitación. Y hoy en día yo salí adelante, comprar un apartamento, comprarme un carro, y que tú me lo tengas que quitar, que tú tengas que quitarle a una persona que salió adelante las cosas materiales”, señaló Daneidy Barrera, refiriéndose a la pérdida de bienes que tuvo ante el proceso legal con Diana Celis.

Recordemos que en medio de la ruptura amorosa, Celis demandó a su expareja para que se le reconociera la unión marital de hecho.

En la entrevista concedida al programa Lo sé todo, Epa Colombia no se guardó nada al referirse de su anterior relación sentimental, “Yo con Diana duré seis años y fue la primera persona con la que estuve, pero realmente yo siempre estuve enamorada de Karol y yo nunca fui sincera, yo debí ser sincera con Karol al principio para no tener hoy en día que pasar por todo el proceso tan difícil que pasé”.

Cabe mencionar que Diana Celis obtuvo el 50 % de los bienes materiales que en su momento tenía Daneidy, algo que según la creadora de contenido, casi la deja en la quiebra. “Hay cosas que uno se da cuenta cuando sale adelante y tiene dinero, quiénes son las personas que están contigo, por lo que tú tienes y por lo que tú eres, y una persona que dura seis años contigo jamás te deja mal con la Dian, con la Superintendencia, con lavados de activos y te hace la maldad”.

El proceso contra Epa Colombia por su ataque a TransMilenio no ha terminado. La última palabra la tiene la Corte Suprema. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Finalmente, Epa Colombia, quien ahora sostiene una relación con Karol Samantha comentó: “Me siento muy agradecida porque al César lo que es del César. A mí no me corresponde dar nada, a mí lo único que me corresponde es dar amor y felicidad, pero si eso fue lo que hicieron los abogados que me pisotearon de una manera increíble y casi me dejan en la quiebra, hoy les puedo decir que me voy a volver a levantar de una manera increíble”.

Epa Colombia estuvo cerca de la muerte

Daneidy Barrera, nombre de pila de la influencer, decidió invitar a algunos de sus amigos a practicar rafting, un deporte que consiste en navegar en una balsa neumática especial por ríos caudalosos que exigen una pericia enorme para mantenerse a flote y poder esquivar todos los obstáculos que la misma corriente va poniendo al frente.

Daneidy y sus amigos estaban muy contentos navegando en compañía de su respectivo instructor, sin embargo, en uno de los rápidos embistieron de frente a una de las “olas” que se formaron en el torrente fluvial y la balsa se llenó de agua y luego se volcó, dejando a todos los ocupantes nadando alrededor de la balsa, que gracias al experto a bordo logró volver a estar en posición para emprender el rescate.

DANEIDY BARRERA ROJAS EPA COLOMBIA BOGOTA MARZO 21 DE 2023 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La primera en ser salvada fue la influencer, quien con una notoria expresión de angustia y confusión logró ser subida a la balsa para ponerse a salvo. Luego se procedió a rescatar a una de sus amigas, quien casi no logra ponerse a salvo, y finalmente el último ocupante logró agarrar el bote y con ayuda del instructor terminó sobre la embarcación recuperando el aliento.

La joven es empresaria de queratinas y con ello salió adelante. - Foto: Instagram: @epacolombia

Aunque la experiencia solo duró unos minutos, para la empresaria de las queratinas y sus amigos pareció toda una eternidad, en la que vieron pasar su vida por sus mentes y sintieron que iba a ser lo último que harían en su vida, pues la corriente estaba muy fuerte y si no se tiene precaución es fácil perder la batalla contra el agua.

“Amiga, te quería decir que Dios me ha dado miles de oportunidades… Fue una adrenalina… Hoy viví una de las experiencias más inolvidables de mi vida, Sentí pánico y al mismo tiempo mucha adrenalina, sentí cómo me ahoga y perdí la noción… Pero me siento feliz de poder decir ‘lo viví’ y a gorda nunca se murió”, mencionó Epa en su cuenta alterna de keratinas en Instagram.