“Eres la luz”: las emotivas palabras del padre de J Balvin a su esposa

En medio de la delicada situación de salud que está viviendo la señora Alba Mery Balvin, mamá del cantante paisa J Balvin, la cual ha estado luchando contra las complicaciones de la covid-19 en una unidad de cuidados intensivos (UCI), continúa recibiendo mensajes conmovedores de sus seres queridos.

Este viernes 25 de febrero, Álvaro Osorio, esposo de Alba Mery y padre de J Balvin, dedicó unas emotivas palabras a su esposa con motivo de su cumpleaños, esto a través de una entrevista que le realizaron en el programa de farándula del Canal 1, Lo sé todo.

“Eres la luz del hogar, la luz de mis ojos. Esta casa no es igual sin ti, te quiero mucho. Felicidades en tu cumpleaños. Te esperamos pronto”, dijo Osorio, terminando su mensaje con un beso para su esposa, recalcando lo mucho que la extraña y que, al igual que su hijo, la espera pronto en casa, sana y victoriosa.

Este viernes 25 de febrero, en medio del cumpleaños de Alba Mery, también llamó la atención el emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales J Balvin, quien a pesar de que su madre se encuentre internada en la UCI, se tomó el tiempo de decirle un video expresando lo mucho que la extraña.

“Querida madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”, fueron las iniciales palabras del cantante.

Y continuó recalcando lo mucho que le agradecía por dale la vida, por alimentarlo y ayudarlo a crecer entre otras. Además de afirmar que ella se caracterizaba por tener una sonrisa, un chiste y una buena palabra para compartir.

“Gracias por enseñarme que todo es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tu resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa, siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir”, siguió expresando Balvin por el cumpleaños de su mamá.

Ese no sería el primer mensaje que Osorio, esposo de Alba Mery, le dedicaría en sus redes sociales, ya que justo días después de que esta mujer fue internada en la UCI, recordó lo mucho que anhela tenerla de nuevo en casa.

“Albita, mi bella anacondita. La reina de los amores buenos, te esperamos pronto en nuestro hogar. No sabes cuánto te extraño y me hacen falta tus regaños... Eres mi aliciente y mi remedio para el insomnio del momento. Te adoramos. Eres la mamá de los amores más importantes de mi vida. Es imposible no amarte. Todos te esperamos con ansias en casa”, agregó Osorio, recordando lo mucho que la ama y lo importante que es para él.

Y con respecto a las oraciones que han hecho cientos de seguidores, familiares y amigos, Osorio continúo agradeciendo y esperando que estas surtan efecto en la salud de su esposa. “Gracias por las oraciones y bendiciones recibidas de millones de personas en todo el mundo y su gran poder sanador”, concluyó Álvaro Osorio, que acompañó la publicación con un video.