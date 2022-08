“Esa platica se perdió”: John Alex Castaño tras cirugía abdominal

Jhon Alex Castaño, con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los cantantes más representativos de música popular en Colombia, al cosechar éxitos como ‘Mujer divina’.

Sin embargo, el artista colombiano confirmó en sus redes sociales que hace seis años se realizó una liposucción con el objetivo de recuperar su figura, pero el artista afirmó que “esa platica se perdió”, debido a que aumentó de peso por su mala alimentación, así como un consumo desmedido de alcohol.

Asimismo, el interprete aseguró que en 2021, tuvo serias complicaciones de salud, por causa de su glándula tiroidea, así como problemas con el azúcar, motivo por el cual Castaño tuvo que hacer un cambio riguroso en su dieta, pero primordialmente dejar el consumo de alcohol.

“Ya tengo 40 años, a raíz de que quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento”, indicó el cantante de ‘Amanecí contento’.

No obstante, Castaño aseguró que pese a su aumento de peso y la pérdida de su dinero con la intervención quirúrgica, el artista aseguró que está tomando la situación de la mejor manera posible.

De igual manera, le manifestó a sus seguidores de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores a que lleven a cabo una rutina de ejercicio diario y una buena alimentación, con el propósito de evitar cualquier complicación de salud.

Jhon Alex Castaño reveló que ya no se ve tanto con Jessi Uribe

El cantante de música de popular en días anteriores fue invitado por el programa Cómo Amaneció Bogotá de la emisora Tropinaca, donde contó algunos temas de su vida personal, como su relación sentimental.

“Estoy en un momento muy tranquilo de mi vida, tengo un momento de vida tranquilo, cómodo. Puedo estar tranquilamente donde quiera, no me revisan el celu ni reviso el celu de nadie, una parte de la vida que ojalá uno la aprendiera a vivir a los 20″, afirmó Jhon Alex en diálogo con el equipo de periodistas de la emisora.

Asimismo, a Castaño le preguntaron sobre su amistad con Jessi Uribe, otro de los reconocidos intérpretes de la música popular.

“El parcero primero uno salía de un concierto y nos íbamos a beber dos o tres días, pero un tiempo para acá, no sé, no sale”, comentó Castaño en tono de humor, además, los locutores le recordaron a Jhon Alex que Jessi Uribe se casó y que esa puede ser la razón por la cual no sale con él.

Precisamente Uribe ha sido muy criticado por un comportamiento que no lo ven bien sus seguidores, pues luego de publicar contenidos tras bambalinas, donde se le observa consumiendo alcohol con su equipo recibió muchas críticas.

En una de sus giras por América Latina, Jessi aterrizó en Panamá. Allí dio una gran presentación, interpretó importantes canciones de su repertorio como Dulce pecado, No te hago falta, Matemos las ganas y Sí me ven llorando.

En medio de la emoción por el evento, hubo un aspecto que llamó la atención entre los asistentes y entre quienes vieron el show a través de videos que circularon en las redes sociales. Para sus más de seis millones de seguidores en Instagram, Jessi Uribe compartió un fragmento de su presentación en el país vecino, presumiendo el ambiente y cariño que se respiraba en el lugar.

Ahí se ve que antes de empezar a cantar el sencillo Ellas sí son (que iba a cantar junto al mexicano Espinoza Paz), Uribe se toma un gran trago de lo que parece ser aguardiente. Este momento recordó otro clip que subió días atrás, donde mencionaba que estaba pasado de tragos.

Finalmente, los asistentes empezaron a gritar al ver la emoción y el despecho que el santandereano le impregna a cada una de sus presentaciones, pero no a todos les gustó el gesto que es usual entre muchos artistas populares cuando están en los escenarios.