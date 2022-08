El vestido con el que Paola Jara dejó ‘boquiabierto’ a más de uno

En su más reciente presentación en Ecuador, la artista colombiana se robó las miradas de los espectadores no solo por su show.

Las interacciones en la red lo dicen todo, y hay algunas personalidades que se encienden las reacciones de sus seguidores en instantes, una de ellas es Paola Jara. La cantante colombiana es referente en la industria musical del país y ello le ha valido el cariño de sus fanáticos, un sentimiento que hace mucho traspasó las fronteras de nuestro país.

Así quedó demostrado en su más reciente concierto en Ecuador, en donde fue muy bien recibida y se robó las miradas de los espectadores. La intérprete de música popular dejó a todos con la boca abierta con la selección del vestuario de aquella fecha, el cual contorneó su figura, resaltando sus atributos.

En su visita a los ecuatorianos, lució un ajustado enterizo negro, que se destacó por su derroche de sensualidad. Durante su presentación en Shushufindi, Ecuador, Poala Jara demostró, tema tras tema, por qué es una de las artistas más cotizadas de Colombia.

La cantante colombiana no pudo ocultar su felicidad y expresó por medio de sus redes sociales lo feliz que se sentía por estar en otras partes del mundo. “Seguir creyendo y soñando, pero, sobre todo, trabajando. Un sueño poder visitar otros países gracias a mi música. Infinitas gracias Shushufindi Ecuador por su energía y cariño”, escribió Jara en la descripción del carrusel de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram.

Como se observa en las fotografías, en lo que respecta a la figura de Paola Jara, el vestido no dejó espacio a la imaginación. El look completo de la artista no solo fue halagado por los asistentes al show, también en sus redes sociales varios de sus seguidores le dejaron mensajes demostrando su admiración. La publicación ya supera los 12 mil ‘me gusta’ y cuenta con más de cien comentarios.

“Divina como siempre, mi Pao, tu disciplina y constancia te han hecho llegar muy lejos. Dios permita seguir llevando tu música a muchas partes del mundo”; “Lindo es tenerte con nosotros. Espero que no sea la última vez que estuvo aquí en Shushufindi”; “¡¡Brillas con luz propia, mi bella Pao!! Te queremos mucho nosotros tus seguidores, tu música nos llena de vida”. Fueron algunas de las reacciones de sus fanáticos.

“Admiración total por ti, Pao, tienes una magia única cuando cantas frente al público Dios siga permitiendo que tu música siga traspasando fronteras”, fue otro de los comentarios que recibió. Desde su club de fans también le enviaron un mensaje especial: “Hermosísima como siempre, vas con toda a mostrar tu talento, mi Pao”.

Apoteósica, guapa, divina, hermosa, fueron algunos de los adjetivos empleados por sus seguidores, resaltando el estilo de la cantante de música popular.

¿Se pasó el descontento de sus seguidores?

Tras el regreso de Paola Jara y Jessi Uribe de su lujosa luna de miel, la cantante anunció que realizaría algunas modificaciones en su agenda, lo que ‘cayó como balde de agua fría’ entre sus seguidores.

Eso es lo que aseguró la periodista de farándula la Negra Candela, quien dijo en su programa que la cantante decidió hacer varios cambios en su vida para poder equilibrar el trabajo y la familia.

“Finalmente, se dio cuenta de que se la pasaba trabajando y no tenía tiempo para descansar y conocer nuevas cosas. ¡Aplauso!”, dijo la Negra Candela.