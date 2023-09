Escándalo en Hollywood: la cantante y actriz Cher es acusada de mandar a secuestrar a su propio hijo

No obstante, la alegría que eso les produjo se vio abruptamente interrumpida el 30 de noviembre del año pasado, fecha del aniversario del matrimonio de la pareja, cuando “ cuatro personas llegaron a nuestra habitación y se llevaron a mi esposo. Uno de ellos me dijo que habían sido contratados por la madre de él”, relató King ante la justicia, de acuerdo con los documentos, a los cuales tuvo acceso el Daily Mail , de Londres.

La relación de Cher con King, al parecer, no ha sido buena. Así lo interpretan muchos, tanto por el episodio reciente del hotel como por el hecho de que la intérprete de éxitos como Do you believe, no asistió al matrimonio de la pareja, también en 2014.