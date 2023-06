Así habrían sido los hijos de Brad Pitt y Jennifer Aniston, según la inteligencia artificial

Jeremy Pomeroy es otro de esos creadores digitales a los que les encanta hacer volar la imaginación de los internautas con sus creaciones a base de inteligencia artificial.

En especial, se dedica a aplicar esta tecnología que hace furor, en las celebridades más top del planeta y de ahí que ya tenga la nada despreciable suma de casi 16.000 seguidores en Instagram.

Allí ha puesto a la reina Isabel, Frida Kahlo, Leonardo DiCaprio o Mark Zuckerberg en situaciones que seguramente no vivirían en la vida real.

Pero, definitivamente, sus likes se disparan cuando acude a aquellas escenas que, definitivamente, los fans ya no verán jamás debido al carácter inexorable del tiempo.

Una de sus creaciones más recientes, justamente, es aquella que devuelve a la nostalgia por la pareja sensación de los años 90, Brad Pitt y Jennifer Aniston, a quienes Pomeroy imaginó en una situación con la que millones de admiradores en el mundo soñaron intensamente y nunca vieron hacer realidad.

¿Que habría pasado si las dos grandes estrellas de Hollywood nunca se hubieran divorciado? ¿Si hubieran seguido con su matrimonio adelante y procreado una bonita descendencia?

Brad Pitt está distanciado de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. - Foto: afp

Ese es el tema de un nuevo post del artista y la imagen le ha hecho aguar los ojos a más de uno.

En la imagen ficticia, Pitt y Aniston lucen como dos padres de familia muy dedicados, en una escena que exhala ese calor de hogar que se enfrió cuando él le fue infiel con Angelina Jolie en el set de El señor y la señora Smith.

El artista imagina que han tenido tres hijos, dos niñas y un niño, que es el menor de todos.

Las niñas son rubias, como su padre, en tanto que el niño tiene el pelo oscuro y tiende a parecerse más a Aniston.

Sin embargo, Pomeroy no hizo que ninguno de los supuestos retoños se asemejara mucho a ninguno de los dos actores, sino que sus rasgos aparecen muy mezclados.

La imagen puede ser divertida para muchos, pero si se tuviera que abordar la idea por el lado serio, la verdad es que el tema de la maternidad ha sido muy sensible para Aniston.

Jennifer Aniston y Adam Sandler asisten a la sesión fotográfica "Murder Mystery 2" en Pont Debilly el 16 de marzo de 2023 en París, Francia. Ella es la reina de las comedias románticas, pero no ha sido feliz en el amor en la vida real. - Foto: WireImage

Como se recuerda, ella y Brad estaban felizmente casados en 2005, cuando el romance de él y Angelina Jolie estalló, en un escándalo que evocó al de Richard Burton y Elizabeth Taylor en el set de Cleoplatra, en los años 60.

Una de las historias que sonó durante muchos años fue que Pitt dejó a la protagonista de Friends porque no quería darle hijos.

Aniston ha dicho en entrevistas que eso no es cierto y que no siente frustración por no haber sido madre.

Brad Pitt dejó a Jennifer Aniston por Angelina Jolie en 2005. - Foto: FilmMagic

De todos modos, reconoce que esos rumores la lastimaron, lo mismo que el ser la despreciada en ese triángulo amoroso sobre el que han corrido ríos de tinta.

Incluso, hasta hace relativamente poco, cuando se anunció el divorcio de Pitt y Angelina, se especuló que volverían.

Si con Aniston no tuvo ningún hijo, con Angelina no tuvo tres, como lo imaginó Pomeroy, sino seis: tres adoptados y tres biológicos, para conformar la familia multiétnica más célebre del planeta.

Después de protagonizar el idilio más fascinante de la meca del cine, Pitt y Jolie pasaron al odio y a ninguno de los dos se les han conocido nuevas parejas estables.

Aniston, por su parte, tampoco ha sido muy feliz en el amor. Después de Brad tuvo relaciones con Gerard Butler, John Mayer y Vince Vaughn, hasta que se casó con Justin Theroux, de quien se divorció en 2017.