“Ese señor no respeta ni a la mamá” Yina Calderón arremete contra ‘Westcol’ por comentario de mujeres con sobrepeso

Yina Calderón, la DJ de guaracha e ‘influencer’ huilense que se ha visto involucrada en muchas polémicas con otros creadores de contenido como ‘La Liendra’, ‘Epa Colombia’, Andrea Valdiri, entre otras más, no dudó en irse en contra del streamer paisa Westcol, quien es actual novio de la influencer Aída Victoria Merlano.

Luis Villa, más conocido como Westcol, el reconocido creador de contenido digital y streamer paisa es la cara de Colombia en el mundo del streaming, y en los últimos meses ha estado bajo el foco mediático por su relación con Aída Merlano y por sus polémicas opiniones contra periodistas por una historia que subió con un animal a sus redes sociales y lo dejó mal parado.

Sin ser suficiente, en las últimas horas, Westcol revivió una polémica por la que dijo ser “funado” en Colombia al mencionar a través de un trino en la red social X que él no subía gordas a su carro nuevo: “Yo no subo gordas a mi carro, para eso están las grúas”.

Esto como era de esperarse fue rechazado en el país y los internautas se encargaron de decirlo: “Cuando no tienen nada bueno que aportar en la sociedad, hacen este tipo de tuits para generar visibilidad”; “No entiendo cómo personas como este tipo se convierten en influenciadores de una nueva generación. Lo único que está en mis manos es enseñarle a mi hijo qué tipo de personas no las debería seguir”; “Aún no me explico cómo personas replican, siguen y hasta endiosan a este tipos de personas”, entre otros.

En la cuenta de Instagram del entrenador @lladosfitness se subió un video en el que el streamer paisa le estaba contando al coach la vez en la que lo criticaron en Colombia por el comentario acerca de las mujeres con sobrepeso, y para sorpresa de muchos, la reacción de Amadeo no fue diferente, pues apoyó totalmente al antioqueño.

“Bro, yo tampoco, de hecho si mi mujer se pone gorda se va a la fuck… calle. ¿Quién quiere estar con una gorda? o sea una gorda es una mujer es una persona que no se ama ni se respeta porque Dios el mayor regalo que nos ha dado es nuestro cuerpo y si tu lo estás destruyendo cada día con comida tóxica, vicios, alcohol y drogas no te cuidas”.

A lo que añadió: “Yo nunca voy a amar a una persona que no se ame, ni voy a compartir mi vida con una persona que no se ame ni se respeta, se trata de valores, amor y respeto, una persona que sea gorda sea hombre o mujer no se ama ni se respeta. Si te amaras no te destruirías”.

Este video logró generar controversia en las redes sociales y una de las primeras en rechazar lo dicho fue Yina Calderón: “Digo yo, la mamá es gordita, ¿o sea que él no sube a la mamá al carro? o sea que la mamá no se quiere a sí misma según lo que él dice de las gorditas en el video porque está gordita [...] de verdad es que ese señor no respeta ni a la mamá, qué va a respetar a otra persona”.

