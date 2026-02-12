Gente

Esposo de Beba, de 'La casa de los famosos', habló sobre el rumor de romance de su pareja: "Más alcance, más ruido, más foco"

Andrés Gómez afirmó que apoya a su esposa, pero no de la manera que muchos esperan.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

12 de febrero de 2026, 2:10 p. m.
Beba es una de las protagonistas de 'La casa de los famosos Colombia 3'.
Beba es una de las protagonistas de 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Desde que La casa de los famosos se estrenó en la segunda semana de enero de este año, los participantes han dado de qué hablar, tanto hombres como mujeres, pero una de las que ha sonado más ha sido Beba.

Esta creadora de contenido, empresaria y modelo barranquillera ha sido el centro de varias peleas dentro de la casa, sobre todo con tres personas en específico (dos mujeres y un hombre): Yuli Ruiz, Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

En estas últimas semanas, si bien se siguen dando discusiones y cruces de palabras entre participantes, lo que ha llevado a hablar de Beba no ha sido esto, sino un shippeo que los seguidores del programa han hecho entre ella y el participante puertorriqueño, Jay Torres.

Esposo de Beba habló por rumores de su esposa con otro hombre en 'La casa de los famosos'
Esposo de Beba habló por rumores de su esposa con otro hombre en 'La casa de los famosos'. Foto: RCN

En una de las más recientes emisiones, los televidentes pudieron apreciar en el 24/7 un momento en el que Beba se mostró molesta e incluso un poco celosa por el acercamiento que estaban teniendo Jay Torres y Mariana Zapata.

Esto levantó todo tipo de especulaciones en redes sociales, tanto, que muchos seguidores le hicieron llegar mensajes a Andrés Gómez, esposo de la barranquillera, para saber qué opinaba al respecto.

A manera de respuesta, sin mencionar en sí el tema del shippeo, Andrés publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde habló al respecto.

Lo que llamó la atención de su respuesta fue que aseguró que, aunque apoya a su esposa siempre, no ve el reality.

“Por otra parte, no estoy viendo el programa, estoy en proyectos personales generando cash, apoyo a mi esposa y confío en ella 100 %”, escribió.

En cuanto a las especulaciones que se están dando en redes sociales, Andrés mencionó que lo que habla la gente no los perjudica; al contrario, los favorece, ya que hace que sean más reconocidos y tengan más notoriedad.

“Si quieren seguir creando historias, háganlo. Cada ‘película’ que inventan nos da más alcance, más ruido, más foco. Y el ruido, bien usado, es combustible. Gracias por la promoción gratuita”, añadió.

Para algunos de los internautas, esto fue una respuesta “arrogante” de su parte, y muchos dejaron en comentarios de la historia: “Si ni siquiera el esposo del participante ve el programa, imagínate a nosotros qué nos va a importar eso”; “el amigo no se quiere dar cuenta, me suena a Alejandro Estrada”; “eso mismo decía Alejandro Estrada y todos conocemos esa historia”; “nadie está creando historias, tu esposa nos está dando material”, fueron los comentarios.

Noticias Destacadas