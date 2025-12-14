Esta es la enfermedad que enfrentó ‘El Gato’ Baptista y que cambió su vida para siempre: “Me costó”

Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista, una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana, abrió su corazón en el pódcast Los hombres sí lloran, presentado por el actor Juan Pablo Raba y recordó uno de los episodios más duros y determinantes de su vida.

Frente a las cámaras del contenido digital habló de la parálisis facial que sufrió cuando apenas tenía 19 años y que transformó por completo su manera de verse, de relacionarse y de entender su carrera.

Juan Baptista contó tema de salud que atravesó. | Foto: Los hombres sí lloran

Su relato sorprendió a muchos de sus seguidores, especialmente porque la enfermedad llegó al inicio de una carrera, cuando se encontraba grabando su primera producción, A Todo Corazón, en Caracas.

Esto se presentó cuando un cambio brusco de temperatura lo llevó a vivir algo que jamás imaginó. Según contó, después de estar expuesto a un fuerte calor, decidió entrar a un cuarto con aire acondicionado para refrescarse. Al día siguiente, su rostro ya no respondía como siempre.

“Me tocó volver hablar porque ya tenía 19 años (...) Al comer se me caía de la boca, una parálisis facial”, relató al recordar el episodio. Por otro lado, reveló que uno de sus ojos ‘se apagó’, su boca no coordinaba y tareas tan simples como pronunciar palabras o masticar se convirtieron en un desafío durante varios meses.

No obstante, los cambios no fueron solo físicos, pues presión social y los prejuicios marcaron una etapa especialmente dolorosa. Mientras intentaba recuperarse, Baptista comenzó a recibir comentarios hirientes en la calle, provenientes de personas que desconocían el origen de su parálisis y que no dudaban en juzgarlo sin medir sus palabras.

“Nadie sabe que cada quien lleva un proceso en su vida y sea respeto legítimo a existir, sin cuestionar y sin señalar (...) yo salía a la calle y la gente decía ‘no se te entiende, a ese man por qué se le apagó el ojo, ya está drogado’, no te imaginas lo que pasó y como me costó llegar ahí“, dijo con dolor.

Aunque es una enfermedad que en la mayoría de los casos tiene recuperación, exige tiempo, terapias, disciplina y una carga emocional enorme para quienes la padecen, especialmente en edades tan jóvenes como la que tenía el actor en su momento.