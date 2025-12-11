Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista abrió su corazón sobre parálisis facial que sufrió y destapó verdad: “Me tocó volver a hablar”

Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la farándula colombiana, debido a su amplia experiencia frente a cámaras. El artista alcanzó popularidad con su trabajo, conquistando además con su imagen y talento.

El actor de Pasión de Gavilanes fue foco de miradas y reacciones por detalles de su vida personal que salieron a la luz en el pasado, detonando comentarios en quienes deseaban saber más de su faceta privada.

Sin embargo, recientemente, Juan Alfonso Baptista llamó la atención de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió a Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, donde navegó en un capítulo doloroso y difícil de su pasado.

El artista, que fue foco de reacciones por su relación con Natalia París, comentó en este espacio una dura situación que pasó cuando tenía 19 años, ya que sufrió una parálisis facial, la cual lo afectó completamente y lo llevó a tener que modificar su realidad. El famoso fue contundente al hablar del tema, explicando cómo pasó todo, lejos de especulaciones de la gente.

“Me dio a los 19, fue así porque Dios lo quiso. Un cambio de temperatura, le llaman cambio de temperatura y estaba muy sudado, en mi primer proyecto que se llamaba Todo corazón. Me acuerdo que había hecho una calaca, que hace mucho calor, y me meto a un estudio de aire y me acuerdo que un día entero me recosté por el frío. Al día siguiente se me apaga el ojo, se me apaga la boca”, comentó.

“Me tocó volver a hablar porque ya tenía 19 años, entonces me tocó volver a hablar y comer y se me caía de la boca, una parálisis facial”, relató.

Baptista se mostró afligido al ver cómo otros hablaban por hablar sobre su vida, sin siquiera saber lo mínimo de lo que tuvo que hacer para llegar hasta donde está. De hecho, fue enfático en que su pensar era retar a las personas a que hicieron lo que él logró, levantándose de situaciones difíciles.

“A veces yo me tomo un trago o algo, y la gente, sin saber, empieza a señalar por el referente que tienen o de lo que escucharon. Nadie sabe que cada quien lleva un proceso en su vida y sea respeto legítimo a existir, sin cuestionar y sin señalar (…) yo salía a la calle y la gente decía: ‘No se te entiende, a ese man por qué se le apagó el ojo, ya está drogado’, no te imaginas hermano lo que pasó y cómo me costó llegar ahí”, comentó.