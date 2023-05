Esta es la fecha de la nueva lucha de Diego Guauque contra el cáncer; una reconocida presentadora lo ‘chivió'

Diego Guauque se ha convertido en un ejemplo de la lucha contra el cáncer. Desde que se le diagnosticó la patología, el periodista de Séptimo Día no ha dejado de subir contenido en Instagram para dar cuenta de cómo avanza su tratamiento.

El pasado 18 de mayo, por ejemplo, contó a sus seguidores el resultado de un PET Scan para ver qué tanto se redujo el sarcoma de su abdomen gracias a las cuatro sesiones de quimioterapia a las que se sometió.

“Estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable, detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28 por ciento. En otras palabras: las quimioterapias han funcionado. Eso es importante porque hay algunas quimioterapias que no funcionan, hay casos en los que el sarcoma crece o se queda ahí quieto”, comentó ese día.

Diego Guauque ha estado batallando contra el cáncer desde el pasado enero. - Foto: Instagram: Diego Guauque

Guauque además explicó que no tiene metástasis, como corroboró el PET Scan, y deberá realizarse una operación más.

“Me van a someter nuevamente a una cirugía a finales de este mes. Es una cirugía difícil, riesgosa, porque el examen sigue ahí pegado a algunos órganos y ese ha sido el gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía. Creo que estamos viendo la luz al final del túnel y estamos por muy buen camino. Muchas gracias a todos ustedes”, dijo.

Lo que se le pasó contar a Diego Guauque, al menos en sus publicaciones en Instagram, fue la fecha de su nueva cirugía, o tal vez no quiso dar el día exacto.

Quién sí dio la fecha de cuál será la fecha en que se operará el periodista fue la presentadora de televisión Laura Acuña, que lo entrevistó para su programa en YouTube, aunque el contenido solo estará disponible el próximo domingo, 28 de mayo.

Laura Acuña dio detalles de la entrevista con Diego Guauque para su canal en YouTube. - Foto: Instagram: @Diego_reportero

En una historia en Instagram, la bumanguesa que ha figurado en programas como Sábados felices, La Voz y Muy Buenos días, reveló que la entrevista saldrá justo un día antes de que Diego Guauque sea intervenido.

“Hablando de la sala, es bueno que me digas eso porque además el domingo tenemos invitado a Diego Guauque [le respondió a una seguidora que le escribió en una historia]. Ustedes no saben la entrevista tan divina que nos regaló. Va a haber sorpresas para él también. Tiene una operación este lunes, entonces nos dio esta entrevista para hablar con él antes de esta cirugía, que es tan importante y que estamos seguros de que le va a ir superbien. No te lo pierdas”, comentó.

La reacción de la esposa de Diego Guauque

Alejandra Rodríguez, esposa del periodista de Caracol Televisión, no dejó pasar por alto la noticia de la reducción en el tamaño del sarcoma y compartió unas palabras, hace menos de una semana.

“Me siento tan orgullosa de ti. Tan afortunada de ser tu esposa. Tan esperanzada en todo el camino que nos falta por recorrer. Qué amor tan bonito el que hemos edificado. Aquí estás nuevamente, trabajando por tus sueños, con esa misma disciplina con la que has enfrentado la peor crisis de nuestras vidas”, manifestó inicialmente.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, se refrió al estado de salud del periodista - Foto: Instagram: Alejandra Rodríguez

Luego, añadió: “Claro, ha sido Dios y todo su cielo. Ha sido esa familia hermosa que nos rodea. Esos amigos que valen oro. Esos ángeles que están arriba, facilitando todo y los que están aquí, en la tierra, en forma de médicos y enfermeras. Pero sobre todo eres tú Diego”.

La mujer recalcó finalmente en Instagram que admira muchísimo la tenacidad de su esposo y cómo ha encarado todo el proceso de recuperación, enfatizando que es un guerrero.

“Eres el héroe de este cuento, el que me abraza cuando las lágrimas ganan. El primero que pone buena cara al mal tiempo, el que me hace reír desde que abro los ojos. Te amo con todo mi corazón y doy gracias a Dios por tantas oraciones que hoy llevan tu nombre”, concluyó.