Diego Guauque da gran noticia de su lucha contra el cáncer, pero se alista para riesgosa cirugía: “la luz al final del túnel”

Diego Guauque posó con una sonrisa de oreja a oreja la tarde de este 18 de mayo, en el más reciente video en su cuenta en Instagram, donde comparte con sus seguidores el paso a paso de su lucha contra el cáncer. La razón: las cuatro sesiones de quimioterapia a las que se sometió dieron su efecto y el sarcoma, por el que debió hacer una pausa en el periodismo, se redujo considerablemente.

“Imagínense que ya tengo los resultados de la resonancia abdominal y del PET Scan que me hicieron ayer. ¿Cómo creen que me fue? ¿Qué dice mi cara?”, dijo el periodista de Séptimo Día, de Caracol Televisión, en el comienzo del video. Su cara daba señal de las buenas nuevas.

Diego Guauque comentó que el examen que se le practicó apenas días atrás, para ver cómo estaba el sarcoma tras las quimioterapias, fue más alentador de lo imaginado.

El periodista Diego Guauque dio detalles de su cáncer en 'Vicky en Semana' el pasado enero, recién diagnosticado. - Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana.

“Estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable, detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28 por ciento. En otras palabras: las quimioterapias han funcionado. Eso es importante porque hay algunas quimioterapias que no funcionan, hay casos en los que el sarcoma crece o se queda ahí quieto”, explicó.

Pero la reducción del sarcoma no fue la única buena noticia que le arrojó el PET Scan. El examen también dejó en evidencia que el cáncer no se expandió por otra parte del cuerpo, es decir, no avanzó, hecho que contribuye todavía más con su tratamiento.

“Mi caso fue muy bueno porque gracias a Dios, gracias a la virgencita, se redujo casi en un 30 %, en una tercera parte. La otra buena noticia es que no tengo metástasis, eso lo reveló el PET Scan, con el que me revisaron de la cabeza a los pies a ver si tenía una nueva lesión. Y no, no tengo ninguna nueva lesión”, contó.

Diego Guauque deja ver los 'estragos' de las cuatro quimioterapias a las que se sometió: la pérdida de su vello facial. - Foto: Instagram: @diego_reportero

Y ahora, ¿qué sigue? Una nueva intervención quirúrgica, con cierto riesgo, pero indispensable para seguir ‘viento en popa’, como hasta el momento.

“Me van a someter nuevamente a una cirugía a finales de este mes. Es una cirugía difícil, riesgosa, porque el examen sigue ahí pegado a algunos órganos y ese ha sido el gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía. Creo que estamos viendo la luz al final del túnel y estamos por muy buen camino. Muchas gracias a todos ustedes”, se despidió Diego Guauque.

Los ‘ratoncitos’ en la cama de Diego Guauque en el hospital

Los últimos días, previo al examen, Diego Guauque siguió compartiendo con sus seguidores cómo avanza el tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada meses atrás. Por ejemplo, subió un video de los ‘ratoncitos’ que casi le desbaratan la cama cuando estuvo hospitalizado.

Además del video, Diego Guauque escribió un mensaje dando cuenta de la inyección anímica que aportaron sus sobrinos en su tratamiento.

“Cuando estaba en la clínica, estos dos ratoncitos casi desbaratan mi cama hospitalaria porque no dejaban de presionar los botones, se sube, baja, izquierda, derecha, pies, cabeza, etcétera. Solo a ellos se los permitía porque, pese a los dolores, me iluminaban el corazón: son mis sobrinitos lindos y son otro motivo para seguir buscando mi sanación”, escribió Guauque.

Diego Guauque terminó un ciclo más en su lucha por derrotar al cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

Así mismo, se refirió a la declaración que le hicieron sus sobrinos y a las responsabilidades que debe cumplir por ello.

“Haber sido declarado el mejor tío del mundo, trae grandes responsabilidades y quiero seguir mucho tiempo para ellos. Deseo estar muy presente en sus juegos, lecturas, estudios, locuras y arrebatos. Su amor, ternura, tarjetas y mensajes como este son una caricia para mi alma. Anhelo muchos más días diver-tíos”, agregó.