“Estamos felices por tu llegada”: Boyacoman revela las primeras imágenes de su hija Guadalupe

Su esposa Marcela posteó las mismas fotos y dijo: “Gracias Dios, gracias vida, gracias esposo por esta Bendición tan grande de poder tener este angelito tan hermoso en mis brazos, por un embarazo tan tranquilo lleno de amor paz y tranquilidad, por mi mamita, que no nos ha dejado solas ni un segundo, por ser tan especial, por amarnos tan bonito, al tío que la ama locamente, por un parto tan bonito, acompañado por mi esposo, que todo el tiempo me animo, me consintió, me daba ánimos, me hacía reír, me abrazaba, me consentía, me decía cosas hermosas y que nunca nos dejó solas.