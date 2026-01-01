Gente

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Dos de los canales más importantes del país se ubican en la lista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

1 de enero de 2026, 11:50 a. m.
Listado de las novelas más vistas en Colombia en el año 2025.
Listado de las novelas más vistas en Colombia en el año 2025. Foto: Getty Images

Con el pasar de los años, la televisión colombiana ha crecido de una forma inigualable, y en su recorrido se guardan producciones que pasaron a la historia y actores que gracias a estas, marcaron un antes y un después en su vida como profesionales.

Algunos de estos actores ya han fallecido, pero siempre serán recordados por los grandes personajes que interpretaron en estas grandes telenovelas.

Vale la pena destacar que hay producciones, como Yo soy Betty, la fea, que debido a su gran éxito, alcanzaron la fama mundial, teniendo más de 20 adaptaciones a nivel global, incluyendo países como Estados Unidos, México, España, Alemania, India, China y Turquía.

¿Irreconocible? Así luce actualmente Hanny Vizcaíno, actriz que dio vida a la pequeña Isabel en ‘Pa’ Quererte’

Las novelas más vistas de la televisión colombiana en el año 2025

El estudio más reciente de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, reveló cuáles fueron las novelas más vistas en la televisión colombiana entre el primero de enero y el primero de diciembre de 2025.

Gente

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Gente

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

Gente

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

Gente

Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Gente

Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Gente

Año Nuevo 2026: estos son los colores que debe usar según su signo del horóscopo chino para atraer dinero y salud

Gente

¿Irreconocible? Así luce actualmente Hanny Vizcaíno, actriz que dio vida a la pequeña Isabel en ‘Pa’ Quererte’

Cultura

Recomendados editoriales: del premio Nobel, a Cuba, a la bibliolatría en sus varias manifestaciones

Gente

Protagonistas de ‘La hija del mariachi’ revelaron en SEMANA detalles exclusivos de la nueva producción

La herramienta utiliza datos de más de 300.000 hogares colombianos en todas las regiones del país. Con la tecnología RPD (Return Path Data), la cobertura se ha ampliado a más de 700 municipios, en comparación con los 22 que cubrían los sistemas anteriores.

Esto ofrece una visión mucho más completa de las preferencias del público colombiano, lo que resulta fundamental para la industria televisiva.

Las producciones colombianas han hecho historia a nivel nacional e internacional.
Las producciones colombianas han hecho historia a nivel nacional e internacional. Foto: Yo soy Betty, la fea - Canal RCN / Pasión de Gavilanes - Canal Caracol / La Reina del Flow - Canal Caracol / Montaje: Semana

Las cinco novelas más vistas

La novela Escupiré sobre sus tumbas, transmitida por el Canal Caracol, lideró el ranking con un rating de 7,22% y 3.122.415 espectadores. La historia sigue a Brian O’Connor, un expresidiario que llega a la costa caribe en Colombia investigando el aparente suicidio de su hermano y haciéndole la vida imposible a los posibles responsables. Esta novela concluyó en febrero de 2025.

En segundo lugar se ubicó Nuevo Rico, Nuevo Pobre, también de Caracol, con un rating de 6,87% y 2.973.753 espectadores. Este remake narra el error en un hospital donde dos bebés son intercambiados al nacer.

Entre las siguientes posiciones destacaron Yo soy Betty, la fea y Darío Gómez, ambas del Canal RCN, con 2.549.935 y 2.489.979 espectadores, respectivamente.

También figuró La venganza de Analía (Caracol), con 2.348.638 televidentes.

Marlon Moreno se sinceró sobre su experiencia trabajando con Paola Turbay; el actor reveló, sin filtros, lo que le hizo sentir

Historias que completaron el top 10

En el sexto lugar, A Corazón Abierto (RCN), que alcanzó rating de 4.01% y 1.734.639 espectadores.

En séptimo lugar, La Influencer, retransmitida por (Caracol) este año tras su estreno en Netflix en 2023, con 3,88% y 1.677.699 espectadores.

La Rosa de Guadalupe (RCN) en el octavo puesto, con 3,76% y 1.626.427 espectadores, y finalmente la repetición de Loquito por ti (Caracol), con 1.459.379 televidentes.

Más de Gente

Estas prácticas pueden estar dañando su televisor y disminuyendo la vida útil del electrodoméstico

Estas fueron las telenovelas más vistas por los colombianos en 2025; las grandes favoritas

Ritual fin de año 2026

Año Nuevo 2026: el poderoso ritual de la llave y el arroz para atraer dinero y un nuevo empleo que no falla

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Artistas Colombianos ¿Cuánto cobran por una presentación?

Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

Esta sería la razón por la que el programa dejaría de ser emitido en el 2025.

‘Desafío siglo XXI’: así puede ver todos los capítulos antes de su regreso al Canal Caracol en 2026

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.

Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Rituales de Año Nuevo.

Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Año nuevo chino 2026. Los colores para recibir el nuevo año

Año Nuevo 2026: estos son los colores que debe usar según su signo del horóscopo chino para atraer dinero y salud

Miles de personas reaccionaron al reencuentro de los artistas latinos.

J Balvin y Residente aparecieron juntos y generaron polémica con declaraciones públicas

Catalogo de netflix para enero

Descubra las mejores películas de Netflix para ver en familia este 1 de enero: acción, humor y grandes mensajes

Noticias Destacadas