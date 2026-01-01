Con el pasar de los años, la televisión colombiana ha crecido de una forma inigualable, y en su recorrido se guardan producciones que pasaron a la historia y actores que gracias a estas, marcaron un antes y un después en su vida como profesionales.

Algunos de estos actores ya han fallecido, pero siempre serán recordados por los grandes personajes que interpretaron en estas grandes telenovelas.

Vale la pena destacar que hay producciones, como Yo soy Betty, la fea, que debido a su gran éxito, alcanzaron la fama mundial, teniendo más de 20 adaptaciones a nivel global, incluyendo países como Estados Unidos, México, España, Alemania, India, China y Turquía.

Las novelas más vistas de la televisión colombiana en el año 2025

El estudio más reciente de CNC Ratings, desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Claro media, reveló cuáles fueron las novelas más vistas en la televisión colombiana entre el primero de enero y el primero de diciembre de 2025.

La herramienta utiliza datos de más de 300.000 hogares colombianos en todas las regiones del país. Con la tecnología RPD (Return Path Data), la cobertura se ha ampliado a más de 700 municipios, en comparación con los 22 que cubrían los sistemas anteriores.

Esto ofrece una visión mucho más completa de las preferencias del público colombiano, lo que resulta fundamental para la industria televisiva.

Las producciones colombianas han hecho historia a nivel nacional e internacional. Foto: Yo soy Betty, la fea - Canal RCN / Pasión de Gavilanes - Canal Caracol / La Reina del Flow - Canal Caracol / Montaje: Semana

Las cinco novelas más vistas

La novela Escupiré sobre sus tumbas, transmitida por el Canal Caracol, lideró el ranking con un rating de 7,22% y 3.122.415 espectadores. La historia sigue a Brian O’Connor, un expresidiario que llega a la costa caribe en Colombia investigando el aparente suicidio de su hermano y haciéndole la vida imposible a los posibles responsables. Esta novela concluyó en febrero de 2025.

En segundo lugar se ubicó Nuevo Rico, Nuevo Pobre, también de Caracol, con un rating de 6,87% y 2.973.753 espectadores. Este remake narra el error en un hospital donde dos bebés son intercambiados al nacer.

Entre las siguientes posiciones destacaron Yo soy Betty, la fea y Darío Gómez, ambas del Canal RCN, con 2.549.935 y 2.489.979 espectadores, respectivamente.

También figuró La venganza de Analía (Caracol), con 2.348.638 televidentes.

Historias que completaron el top 10

En el sexto lugar, A Corazón Abierto (RCN), que alcanzó rating de 4.01% y 1.734.639 espectadores.

En séptimo lugar, La Influencer, retransmitida por (Caracol) este año tras su estreno en Netflix en 2023, con 3,88% y 1.677.699 espectadores.

La Rosa de Guadalupe (RCN) en el octavo puesto, con 3,76% y 1.626.427 espectadores, y finalmente la repetición de Loquito por ti (Caracol), con 1.459.379 televidentes.