Este fue el participante más criticado de MasterChef Celebrity 2023

La quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia 2023 ha llegado a su final con una buena dosis de emoción, sorpresas y, por supuesto, polémica. Entre los 24 famosos que inicialmente se aventuraron en la competencia culinaria, destaca la actriz ibaguereña Carolina Acevedo, quien desde el inicio del programa ha sido tema de conversación entre los internautas, pero no precisamente por sus habilidades en la cocina.

Le dan palo a Carolina Acevedo en redes por no saber pelar una yuca: “Lo hace a machetazos”

Sin embargo, Carolina Acevedo acaparó la atención de los espectadores, y no precisamente de una manera positiva. La actriz, conocida por su participación en la producción ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, fue objeto de duras críticas y controversia debido a su actitud en el programa.

“No puedo creer que esa mujer sea tan arrogante”; “desde el primer día de MasterChef Celebrity dije que Carolina me iba a caer mal y efectivamente”; “Carolina Acevedo que señora tan tóxica”; “Carolina es insoportable y aunque es buena, es sobrevalorada”; “es que no hay un capítulo en el que Carolina no saque su complejo de superioridad a la luz”, fueron solo parte de una extensa lista de comentarios relacionados con la actriz en el concurso gastronómico.