Esto cuesta la llamativa camiseta que utilizó Messi para anunciar su llegada al Inter Miami

- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El pasado miércoles 7 de junio no fue un día para nada normal en Miami. Mientras los Heat volvían a ofrecerle a su público una final de NBA en casa, tras nueve años, en otra parte de la capital de Florida se celebraba con euforia la contratación de Lionel Messi, el argentino campeón del mundo y siete veces ganador del Balón de Oro, con el Inter.

El equipo de la ciudad es propiedad, en parte, del exfutbolista David Beckham, quien mostró de inmediato su alegría por haber conseguido tal fichaje . En una entrevista con ESPN, el británico elogió al mediocentro, destacando su personalidad y calificándolo como una gran persona. “Messi, amo a Messi. Por muchas razones, lo amo porque es un gran jugador, tiene una gran personalidad, es una gran persona”, afirmó Beckham, en ese diálogo de febrero al considerar que lo que él hace con la pelota no tiene comparación.

David Beckham y Lionel Messi durante la Champions League 2012-13. - Foto: Getty Images

“ En este último Mundial, la forma en la que jugó para su país para ganar la Copa y cómo la ganó fue un momento increíble para él. Yo amo ver jugadores así ”, afirmó el actual copropietario del Inter Miami, quien años atrás también confesó que una de las razones de su retiro fue haber competido contra el argentino.

Por otra parte, el astro sudamericano ya había adelantado su arribo a los Estados Unidos, en declaraciones concedidas a SPORT y Mundo Deportivo.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona. Y si no salía lo del Barcelona, la idea era salir del fútbol europeo. Mucho más, después de haber ganado el Mundial”, sentenció el 10 en su momento.

Del mismo modo, afirmó que su estadía los últimos dos años, en la capital francesa, no fue la mejor, a tal punto que lo afectó a él y su familia. Messi admitió nunca haberse sentido feliz: “Me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años a nivel familiar mal, no lo disfrutaba”.

David Beckham es uno de los directivos del Inter de Miami, que ayudó a llevar a Messi a la MLS. - Foto: Getty Images

¿Cuánto vale la camiseta con la que anunció Messi su ida a Miami?

Ahora, ya con la mente en suelo norteamericano, el futbolista sorprendió con un detalle particular. Vistió una camiseta que, increíblemente, se robó muchas miradas, a pesar de parecer una prenda cualquiera.

Se trata de una franela blanca con un estampado azul oscuro, que dice: “Do a kickflip”, haciendo referencia al movimiento de 180 grados que realizan los skaters en el aire, mientras mantienen los pies en la tabla. Es un salto vertical y que, al final, se usa el pie delantero para patear la patineta y hacer que esta gire, antes de caer de vuelta al piso.

Lionel Messi anunció su llegada al Inter Miami en redes sociales. Foto: Instagram. - Foto: Foto: Instagram

La indumentaria es de la marca francesa Louis Vuitton y su precio, de acuerdo al dato de la tienda oficial, está en los 1.044 dólares, es decir que rondaría por los 4.384.800 pesos colombianos. En la página de la compañía ya está agotada, pero en otros sitios todavía están rematándola hasta en 850 dólares (3.570.000 pesos).

Así las cosas, Messi se unirá al club miamense con el propósito de ayudarlo a salir de la situación en la que se encuentra, pues es el último en la Conferencia del Este de la MLS. Asimismo, se preparará para los amistosos internacionales que Argentina disputará contra Australia e Indonesia.