Esto dijo La Segura por haber ocultado su embarazo durante cuatro meses

“ Yo no sabía cómo hacer para aguantar un galón tan grande. Yo decía. ‘¿Dios mío, por qué?’ , pero no les había contado nada porque estábamos esperando lo que normalmente se espera en un embarazo de manera prudente para poder contar”, dijo inicialmente.

Así mismo, dio detalles de por qué se reservó la noticia durante estos meses: “Ustedes saben que los primeros tres meses son más riesgosos y también la energía de muchas personas, hay miles y miles detrás de la pantalla que me quieren, que me aman, que se alegran, pero capaz que hay otras que no y es mejor cuidar a nuestro bebé de todas energías. Entonces queríamos que nuestro bebé estuviera bien formadito, saber que estaba bien de salud, para mí creo que era lo más importante”, aseveró la también modelo.