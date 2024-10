Esta es la enfermedad que padece La Segura; dolor no la dejó dormir y hace años no se sentía tan indispuesta

La Segura confirmó embarazo

“¡Uf, con lágrimas les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: ‘Segu, ¿cuándo vas a ser mamá?’, honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida, Ignacio Baladan, y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo. ¡Hoy, tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida!”, escribió en el mensaje.

“Pude confirmar desde el primer momento que estaba embarazada, después de ver el resultado sentí pánico de pensar que no sabía nada de cómo ser mamá, pero solo supe en ese momento que daría mi vida por este bebé que llevo en mi vientre. El amor que siento es inexplicable y solo sueño con el momento en el que vea su carita por primera vez… ¡Te amo hijo o hija mía, me haré mil veces más fuerte de lo que he sido por ti y sé que te escogí el mejor padre que hubieras podido tener! Att: mamá”, agregó.

“Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré. De forma inesperada nuestros caminos se enlazaron en un momento que capaz no era el mejor de los dos, pero ese momento si lo fue, y después de ahí nunca más nos separamos porque siempre supe que vos eras la indicada para este camino en mi vida (...) Estoy feliz porque siempre soñé ser papá, vos me lo estás haciendo realidad. ¡Estoy emocionado por esto y estoy seguro de que vamos a formar la Familia que ambos soñamos! ¡Acá te estamos esperando con todo el amor del mundo, tu mamá y tu papá, estamos muy felices y te amamos! Att: papá”.