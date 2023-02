Esto es lo que le costaría comer en el nuevo restaurante de Bad Bunny

Bad Bunny es uno de los cantantes de reguetón más reconocidos a nivel mundial y recientemente se lanzó al mundo de los negocios con su propio restaurante ubicado en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Bad Bunny puso a bailar a todo el Crypto.com Arena de Los Ángeles en la apertura de los Grammy 2023. Foto: Getty Images - Kevin Winter. - Foto: Foto: Getty Images - Kevin Winter.

‘Gekkō’, como se llama el lujoso lugar, se convirtió en uno de los más visitados por turistas y celebridades. Durante su inauguración, estuvieron reconocidos personajes del mundo del espectáculo como Joe Jonas, Sophie Turner, David Beckham, Victoria Beckham, Karol G, Rauw Alejandro, DJ Khaled, Timbaland, Michael Bay, Lil Wayne y Lele Pons.

El concepto de este restaurante es steakhouse japonés donde muchos van por probar la carne Wagyu. Pero eso no es todo lo que ofrece la carta, pues quienes asistan pueden pedir platos como arroces, comida vegetariana y sushi.

Ahora bien, al ser Bad Bunny y el empresario David Grutman los dueños, muchos se preguntan cuánto puede costar una cena allí. La tiktoker española Sandra (@aquisandrax) se puso en la tarea de resolver la inquietud de miles de seguidores y esto fue lo que encontró.

Primero explicó que el restaurante tiene un código de vestuario, y aunque no se debe vestir traje de gala o etiqueta, si debe cumplir con ciertos estándares, como por ejemplo que los hombres usen pantalón largo, ya que la mujer dijo que a su pareja no lo habían dejado entrar el día anterior por utilizar bermuda.

Otra de las cosas que impactó a muchos internautas fueron los precios de algunos platos, en especial uno de carne que vale 1.200 dólares, es decir, unos 5.688.984 de pesos colombianos teniendo en cuenta el cambio actual.

El restaurante del cantante ofrece una amplia carta con valores desde los 20 dólares hasta los 1.200 - Foto: @aquisandrax

La ‘influencer’ mostró en su clip que tiene un gran gusto por las ostras y por ellos pidió uno llamado ‘Lava and ice Kumamoto oysters’ que en ‘Gekkō’ tiene un precio de $ 28.00. Además, agregó a su cena de la noche unos dumplings de langosta con oro por un valor de $36.00.

“Es mi primera vez probando el oro, nunca lo he probado. Para ser sincera, el oro la verdad es que no sabe a nada, pero el dumpling de langosta es una explosión en tu boca. Imagínate que te digan que tienes algo en la boca y que eso sea oro. ¡La primera vez que me pasa!”, sostuvo Sandra.

También comió un plato de nigiris de atún con oro llamado 24k Otoro por el cual pagó $39.00, un roll de sushi de salmón que costaba $26.00, un plato de arroz crujiente con carne de Wagyu japonés de $34.00, un plato de carne de wagyu que fue lo más costoso de la noche, pues valía $105.00, un postre de coulant de dulce de leche de $18.00 y dos mojitos, uno para ella y uno para su pareja por los que pagaron $25.00.

En total, la tiktoker española pagó por la cena en ‘Gekkō' alrededor de unos 311 dólares, que al convertirlo al cambio de la moneda colombiana está en 1.474.395 de pesos.

Bad Bunny: se viralizaron fotos del cantante antes de ser reguetonero

Recientemente, el reguetonero puertorriqueño también conocido como Benito fue quien tuvo el honor de llevar a cabo la presentación de apertura de la gala de los Grammy 2023; con la interpretación de El apagón y Después de la playa, puso a bailar a la mayoría de los asistentes.

Cabe mencionar que el artista latino más escuchado en Spotify durante el 2022 fue él; sin embargo, a principios de este año, estuvo envuelto en una fuerte polémica que disgustó a varios de sus seguidores y dio más motivos para que sus detractores lo odien.

En medio de un acto en el que el artista exigía respeto, botó el celular de una fan que quería una fotografía con el cantante. El conejo malo estuvo durante varias semanas en el ojo de la opinión pública tras lo sucedido, ya que la mayoría de internautas catalogó su comportamiento como un acto grosero y petulante.

Pese a esto, luego de su presentación en los Grammy, parece que el mal momento ha quedado en el olvido.

Bad Bunny actúa en el escenario durante la 65ª entrega de los Premios Grammy 2023 en Crypto.com Arena. Foto: Getty Images - Emma McIntyre. - Foto: Getty Images

Fotografías de cuando Bad Bunny era joven

Por estos días, hay otra información del artista que se ha viralizado con rapidez: unas fotografías en las que aparece cuando apenas era un adolescente. De la vida privada del artista se conoce poco y menos de cuando no era una celebridad; por ejemplo, apenas se sabe que trabajó como cajero.

Recientemente, una página en Facebook creada para brindarle honor y admiración compartió unas fotografías en las que el puertorriqueño está en lo que parece ser un salón de clases y en otros ambientes; el joven porta gorras, tal y como lo hace en la actualidad.

La rápida difusión de las imágenes confirma que la admiración que varios sienten por el artista está intacta.