Esto habría pagado Yeferson Cossio por lujoso anillo de compromiso que le dio a su novia; dejó señales de que es costoso

La particular propuesta de matrimonio se llevó a cabo en una sala de cine, donde Yeferson le pidió a Carolina, con quien se conoció el 18 de mayo de 2022 , que se casara con él.

¿Cuánto vale el anillo de compromiso que dio Yeferson Cossio?

Ante esto, Cossio respondió: “Si esto llega a 50.000 me gusta, les digo exactamente cuando me valió”.

Desde hace años se ha podido apreciar que Yeferson no escatima en gastos cuando se trata de ayudar o de comprar cosas que son de su gusto y, por esta razón, sus seguidores saben que esta joya pudo haberle costado una gran cantidad de dinero.

¿Qué respondió Carolina Gómez a la propuesta de matrimonio de Yeferson Cossio?

“Estoy tan feliz de que la vida me permita vivir esto con la persona que amo, con la persona que me da paz, con la persona que quiero ver siempre al despertarme, con la persona que elegiría una y mil veces, con la persona que me ha dicho sentir que mi vida es perfecta, y que cada momento es mágico”, fue lo primero que escribió.