“Esto requiere un poquito de suerte”, Piter Albeiro sobre la profesión de comediante en Colombia

Ómar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro inició su carrera de comediante hace más de 10 años y desde entonces ha sido uno de los principales referentes de la comedia colombiana, junto a sus colegas y amigos como Hassam, Alejandro Riaño, Ricardo Quevedo, don Jediondo, entre otros célebres humoristas del país.

Su camino tuvo punto de partida en el tradicional programa de Sábados Felices del Canal Caracol, en donde se dio a conocer y obtuvo reconocimientos por su habilidad para hacer reír. Así mismo, Piter es reconocido por obtener el récord del comediante con más tiempo contando chistes sin parar, en total logró completar 101 horas sobre el escenario, hecho que lo hizo acreedor de un récord Guinness.

Instagram @piteralbeiro - Foto: Instagram @piteralbeiro

El humorista en la actualidad sigue ejerciendo su profesión y ha podido llegar con su comedia a varias partes del mundo, incluyendo Europa u Oceanía.

Recientemente, el humorista a través de sus redes sociales brindó la oportunidad a sus seguidores para que hicieran preguntas por medio de las conocidas ‘historias’ en Instagram. A lo que uno sus fanáticos le hizo el cuestionamiento si se estudiaba para ser comediante.

En respuesta, Piter comentó, “Yo creo que más que estudiar para ser comediante, uno se prepara para ser comediante, rodearse de gente maravillosa, compañeros. Uno de por sí siente que tiene el talento cuando empieza a ir a ‘Sábados felices’, a ganar programas, luego uno descubre que le gusta, que lo que uno dice produce risa. Alguna vez hice un taller con Gonzalo Valderrama que es un genio para que me explicara algunas cosas de la técnica del Stand Up Comedy y que yo no entendía”.

El comediante también agregó que pudo aprender al observar y analizar a otras personas, lo que le permitió construir su personaje y ser un gran comediante.

“El ser humano aprende por imitación, entonces también saber qué modelos de comedia quería seguir. Veía muchas cosas de Les Luthiers, veía muchas cosas de algunos artistas de época. En el Festival internacional del humor admiraba mucho a Carlos Donoso, Lucho Navarro y siempre me he ido por el campo del humor muy blanco. Admiro profundamente a Andrés López, a José Ordóñez, por supuesto, crecer escuchándolo, habiendo cosas maravillosas como lo que hace. Entonces se prepara uno así”.

Las motos no se quedan atrás y también representan un gusto para Piter Albeiro. - Foto: Imagen tomada de Instagram @piteralbeiro

De este modo, Piter aseguró que no hay universidad para los comediantes y finalizó comentando que “Esto requiere un poquito de suerte también”.

El nacido en Sogamoso, Boyacá, es recordado también por su participación en ‘Masterchef Celebrity’ en el año 2018, edición en la cual se hizo acreedor del título como ganador del reality de cocina emitido por el Canal RCN. Y un año después, escribió un libro llamado “El sueño del millón de dólares”.

Piter Albeiro es también empresario

Actualmente, reside en Miami, Estados Unidos, donde lidera ‘Super Nice Rent a Car’, una de las compañías más exitosas en el mercado de la renta de vehículos.

De acuerdo con el humorista, quien desde 2018 también tiene una empresa enfocada a la renta de yates, emprender en Estados Unidos no es tan complejo en términos logísticos. El verdadero reto fue construir confianza con los clientes que adquirían sus servicios, pues buscó consolidar un modelo más humano, al alcance de las necesidades de los turistas, en el que sintetizó una serie de procesos que facilitaban la renta de vehículos.

Álvaro García, director Ejecutivo de Foros Semana y Piter Albeiro, empresario y comediante - Foto: Guillermo Torres

Por otra parte, el empresario compartió algunas recomendaciones para aquellos que tienen en mente emprender en el exterior, destacando la importancia de la planeación, tener objetivos claros, evitar riesgos y contar con información detallada sobre el mercado en el que se quiere invertir. Asimismo, añadió que “el que es trabajador, es trabajador en cualquier lugar”, refiriéndose a la importancia de aprovecharlas oportunidades que hay alrededor del mundo.

“Yo no tengo absolutamente nada de extraordinario. Soy un tipo trabajador que quiere superarse. Así que los invito a eso, pues son ustedes los que conocen sus propias capacidades y la constancia es la única que puede convertir los sueños en historias”, finalizó el empresario.